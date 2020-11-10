У ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукачи прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Тисячі вірмен вийшли на вулиці Єревана. Вони не згодні з рішенням прем'єр-міністра Пашиняна про фактичну капітуляцію у війні в Нагірному Карабасі, повідомляє News.am. Актуально Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду щодо припинення війни в Карабасі: заява Пашиняна Що зараз відбувається в Єревані Протестувальники штурмом взяли будівлю уряду Вірменії. Вони увірвалися всередину та почали громити все на своєму шляху.

Згодом частина людей попрямувала до урядової резиденції прем'єра Пашиняна. Сам глава уряду вважає, що за діями мітингувальників стоять провокатори.

Частина людей все ж залишається перед будівлею уряду і продовжує безлади на центральних вулицях столиці. Дивіться відео онлайн-трансляції протестів у Єревані: Розлючені вірмени в будівлі парламенту: дивіться відео Протести біля стін уряду в Єревані: відео Що відомо про підписану угоду між РФ, Вірменією та Азербайджаном Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ввечері 10 листопада підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі. Сам Пашинян заявив, що "прийняв дуже важке рішення". Невдовзі з'явився власне текст документа про припинення війни в Карабаху: Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Значна частина відвойованих Азербайджаном територій залишається за Баку.

Всі транспортні вузли в Нагірному Карабасі розблоковуються.

Крім того, там розмістять російських і турецьких миротворців. З такою заявою вже виступив президент Путін. Важливо! Деталі історичної угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі – читайте за посиланням.