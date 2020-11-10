Геть Пашиняна: у Єревані захопили будівлю уряду через фактичну капітуляцію Вірменії – відео
У ніч проти 10 листопада після заяви прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна про завершення війни в Нагірному Карабасі, в Єревані спалахнули масові акції протесту. Люди увірвалися до будівлі уряду, шукачи прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Тисячі вірмен вийшли на вулиці Єревана. Вони не згодні з рішенням прем'єр-міністра Пашиняна про фактичну капітуляцію у війні в Нагірному Карабасі, повідомляє News.am.
Актуально Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду щодо припинення війни в Карабасі: заява Пашиняна
Що зараз відбувається в Єревані
- Протестувальники штурмом взяли будівлю уряду Вірменії. Вони увірвалися всередину та почали громити все на своєму шляху.
- Згодом частина людей попрямувала до урядової резиденції прем'єра Пашиняна. Сам глава уряду вважає, що за діями мітингувальників стоять провокатори.
- Частина людей все ж залишається перед будівлею уряду і продовжує безлади на центральних вулицях столиці.
Дивіться відео онлайн-трансляції протестів у Єревані:
Розлючені вірмени в будівлі парламенту: дивіться відео
Протести біля стін уряду в Єревані: відео
Що відомо про підписану угоду між РФ, Вірменією та Азербайджаном
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ввечері 10 листопада підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі. Сам Пашинян заявив, що "прийняв дуже важке рішення".
Невдовзі з'явився власне текст документа про припинення війни в Карабаху:
- Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Значна частина відвойованих Азербайджаном територій залишається за Баку.
- Всі транспортні вузли в Нагірному Карабасі розблоковуються.
- Крім того, там розмістять російських і турецьких миротворців. З такою заявою вже виступив президент Путін.
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