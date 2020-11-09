Міністерство оборони Вірменії запевняє, що станом на ранок 9 листопада війська держави досі продовжують обороняти місто Шуші від азербайджанської армії. Зі свого боку Азербайджан ще напередодні заявив про звільнення міста.

Про те, що бої за це азербайджанське місто досі тривають, повідомила о 9 ранку 9 листопада прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян у своєму фейсбуці.

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Бої поблизу Шуші тривають. Підрозділи армії оборони виконують поставлені перед ними завдання, позбавляючи противника ініціативності,

– заявила Шушан Степанян.

Вона також повідомила, що бої в напрямку Шуші – Карін Так тривали протягом практично всієї ночі на 9 листопада. За словами речниці, внаслідок інтенсивних боїв Азербайджан втратив значні сили й почав відступати. Після цього війська Вірменії зайняли більш вигідні позиції

Що про це казали в Азербайджані

Влада Азербайджану ще 8 листопада оголосила про звільнення міста Шуші від армії Вірменії. Президент Ільхам Алієв одразу ж заявив, що це один з найщасливіших днів у його житті.

З нагоди звільнення міста Азербайджан вже навіть почав отримувати привітання. Зокрема Алієва привітав головний союзник – президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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