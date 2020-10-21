Захоплення банку з заручниками в Грузії: останні новини – відео
У грузинському місті Зугдіді чоловік 21 жовтня захопив банк, в якому могли перебувати до 30 людей. Частину заручників вже змогли вивести з будівлі, але поліцейська спецоперація досі триває.
Про перебіг спецоперації щодо звільнення заручників з захопленого банку в Зугдіді розповідають телеканал "Руставі-2" і Громадське телебачення Грузії.
До слова У Грузії озброєні люди захопили відділення банку: в заручниках 19 осіб – відео
Що відбулося в Зугдіді
У невеличкому 40-тимсячному місті Зугдіді, що на заході Грузії, 21 жовтня озброєний чоловік прийшов у відділення національного банку. Він взяв у заручники людей, які там перебували.
З прилеглих до захопленої будівлі вулиць евакуювали людей. Поліцейські одразу ж розпочали в місті спецоперацію зі звільнення заручників.
Місто Зугдіді у Грузії: карта
Що відомо про заручників
За різними даними, в банку перебували від 19 до 30 людей. Серед заручників у банку опинилися як його співробітники, так і випадкові клієнти.
Наразі відомо, що 5 заручників вдалося звільнити. Їх вивели з будівлі банку за допомогою пожежного крана. Звільнених людей забрали в поліцію для допиту.
Захоплення заручників у банку в Зугдіді: дивіться відео
Кількох заручників вивели з захопленого банку: дивіться відео
Що відомо про зловмисника
Спершу була інформація, що зловмисників двоє – один безпосередньо в банку, а інший підвозив його туди на автомобілі. Та згодом поліція з'ясувала, що другий чоловік до злочину, найімовірніше, непричетний.
За даними правоохоронців, він просто підвозив зловмисника до банку на своєму авто й нічого не підозрював. Наразі його допитують.
Про самого зловмисника відомо, що він озброєний автоматом, пістолетом і гранатами. Сам чоловік ховається під маскою. Через заручників він озвучив дві вимоги:
- 500 тисяч доларів готівкою.
- Правоохоронці повинні покинути центр міста й дати йому можливість безперешкодно піти.