У грузинському місті Зугдіді чоловік 21 жовтня захопив банк, в якому могли перебувати до 30 людей. Частину заручників вже змогли вивести з будівлі, але поліцейська спецоперація досі триває.

Про перебіг спецоперації щодо звільнення заручників з захопленого банку в Зугдіді розповідають телеканал "Руставі-2" і Громадське телебачення Грузії.

До слова У Грузії озброєні люди захопили відділення банку: в заручниках 19 осіб – відео

Що відбулося в Зугдіді

У невеличкому 40-тимсячному місті Зугдіді, що на заході Грузії, 21 жовтня озброєний чоловік прийшов у відділення національного банку. Він взяв у заручники людей, які там перебували.

З прилеглих до захопленої будівлі вулиць евакуювали людей. Поліцейські одразу ж розпочали в місті спецоперацію зі звільнення заручників.

Місто Зугдіді у Грузії: карта

Що відомо про заручників

За різними даними, в банку перебували від 19 до 30 людей. Серед заручників у банку опинилися як його співробітники, так і випадкові клієнти.

Наразі відомо, що 5 заручників вдалося звільнити. Їх вивели з будівлі банку за допомогою пожежного крана. Звільнених людей забрали в поліцію для допиту.

Захоплення заручників у банку в Зугдіді: дивіться відео

Кількох заручників вивели з захопленого банку: дивіться відео

Що відомо про зловмисника

Спершу була інформація, що зловмисників двоє – один безпосередньо в банку, а інший підвозив його туди на автомобілі. Та згодом поліція з'ясувала, що другий чоловік до злочину, найімовірніше, непричетний.

За даними правоохоронців, він просто підвозив зловмисника до банку на своєму авто й нічого не підозрював. Наразі його допитують.

Про самого зловмисника відомо, що він озброєний автоматом, пістолетом і гранатами. Сам чоловік ховається під маскою. Через заручників він озвучив дві вимоги: