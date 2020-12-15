У свіжому випуску "Резонанс" за 14 грудня – у Маріуполі чоловік захопив трьох заручників у відділенні банку. Бранцями зловмисника стали працівники фінансової установи. Біля села Золота Слобода на Тернопільщині впав на поле одномоторний пасажирський літак АН-2. Втім на момент трагедії в салоні, розрахованому на 11 пасажирів, була лише 1 людина.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

На Одещині чоловік запропонував другові стати хрещеним батьком своєї дитини. Але під час обговорення подробець церковного ритуалу зарізав його ножем. У відділку затриманий сказав, що накинувся на товариша, бо той нібито назвав його поганим сім'янином.

На Львівщині в поліцію зателефонував чоловік і ствердив, що випив забагато алкоголю, вбив знайомого, а тіло сховав під мостом у селі. Правоохоронці знайшли "вбитого" живим у себе вдома.

На Київщині патрульні зупинили автомобіль, після спілкування виявивши, що водій – нетверезий. Після цього на місце події приїхали ще 3 авто, водії яких накинулися на поліціянтів і почали тікати. Один з чоловіків почав перестрілку. Аби затримати водіїв, довелося підняти оголосити спецоперацію.

На Одещині жінка приїхала на день народження колишнього чоловіка. Вони разом поїхали на таксі за місто, але водій авто звернув з дороги. Жінка вибралася з салону. Таксиста та пасажира, який виявився його рідним братом, правоохоронці затримали. А колишнього чоловіка шукають досі.