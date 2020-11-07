Чоловік викрав авто та потрапив у ньому в ДТП на Закарпатті: потім "привласнив" ще одну машину
-
На Закарпатті чоловік викрав зі станції техобслуговування автомобіль. Однак, після того, як потрапив на ньому в ДТП, повернувся на СТО та викрав ще одну машину.
Зловмисником виявився 30-річний житель Хуста. А про інцидент поліцію повідомив інший хустянин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Закарпатті.
До речі У Харкові розшукують водія, який на пішохідному переході збив дитину та втік
Докладніше про викрадення автомобілів і ДТП у Хусті
- 6 листопад з 18:00 по 22:00 з території станції техобслуговування викрали Mercedes Sprinter.
- Правоохоронці оперативно розпочали пошуки автовикрадача.
- Слідство встановило, що зловмисник потрапив на викраденому мікроавтобусі в аварію.
- Але опісля на пошкодженому автомобілі повернувся на СТО, сів за кермо ВАЗ-2107 і зник з місця злочину.
- Зупинили 30-річного хустянина патрульні та працівники кримінальної поліції. Сталося це на вулиці Вітровій у Хусті.
- За обома фактами слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.
- Автовикрадача вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
- Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
- Досудове розслідування у справі триває.
Ще одие резонансний інцидент Під Києвом п'яний чоловік викрав лімузин та протаранив паркан
На Закарпатті чоловік викрав із СТО два авто та потрапив у ДТП / Колаж 24 каналу
Поділитися новиною