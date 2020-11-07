На Закарпатті чоловік викрав зі станції техобслуговування автомобіль. Однак, після того, як потрапив на ньому в ДТП, повернувся на СТО та викрав ще одну машину.

Зловмисником виявився 30-річний житель Хуста. А про інцидент поліцію повідомив інший хустянин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції на Закарпатті. До речі У Харкові розшукують водія, який на пішохідному переході збив дитину та втік Докладніше про викрадення автомобілів і ДТП у Хусті 6 листопад з 18:00 по 22:00 з території станції техобслуговування викрали Mercedes Sprinter.

Правоохоронці оперативно розпочали пошуки автовикрадача.

Слідство встановило, що зловмисник потрапив на викраденому мікроавтобусі в аварію.

Але опісля на пошкодженому автомобілі повернувся на СТО, сів за кермо ВАЗ-2107 і зник з місця злочину.

Зупинили 30-річного хустянина патрульні та працівники кримінальної поліції. Сталося це на вулиці Вітровій у Хусті.

За обома фактами слідчі відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.

Автовикрадача вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі триває. Ще одие резонансний інцидент Під Києвом п'яний чоловік викрав лімузин та протаранив паркан

На Закарпатті чоловік викрав із СТО два авто та потрапив у ДТП / Колаж 24 каналу