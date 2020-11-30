У мережі поширили відео, на якому начебто депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті після складання присяги, замість українського, виконали гімн Угорщини. На це вже відреагував нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Зокрема, він направив депутатське звернення в СБУ.

Докладніше про скандальний ролик

Події у ньому нібито трапилися у День гідності та свободи України. Цю дату щороку відзначають 21 листопада. Проте розголосу ці кадри набули лише зараз. Зокрема, про них написала та їх опублікувала спільнота "Закарпаття ТОП".

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Скандал на Закарпатті: у Сюртівській ОТГ голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Про "подвиги" цього одіозного ексголови Сюртівської сільської ради вже писали у ЗМІ. На жаль, правопохоронні органи скромно мовчать,

– мовиться у її дописі.

Зауважимо, що на оприлюдненому відео справді чутно, як люди співають, імовірно, угорською мовою. Про це у ролику українською говорить і жінка. Сама ж мелодія нагадує угорський гімн, однак стверджувати на 100%, що це саме він, не можна.

На Закарпатті депутати нібито заспівали гімн Угорщини: дивіться відео

Тим часом, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура відправив депутське звернення та попросив СБУ перевірити вищезазначений ролик.

Як звучить гімн Угорщини: відео

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