На дорогу між селами Мужієво та Кідьош, що у Закарпатській області, нанесли цікаву розмітку – кілька рядів смуг, які переплітаються. На щастя, ця дорога тупикова і її не використовують.

У Берегові, що на Закарпатті, 15 жовтня наносили розмітку на дороги. Однак спершу вирішили потестувати нову техніку. Про це у телеграмі повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Тому по дорозі між селами Мужієво і Кідьош за правилами їхати вже не вдасться. Адже розмітка на ній дещо бентежить – там кілька рядів смуг, які ще й переплітаються.

На щастя, водії її не використовують, бо вона закинута й тупикова. Однак тепер з якісною пластиковою розміткою.

Дорога не перебуває на жодному балансі, тому вона служить полігоном.

Як виглядає нова розмітка на дорозі Закарпаття: дивіться відео

Дорога між населеними пунктами Мужієво та Кідьош: карта