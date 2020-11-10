На Закарпатті 9 листопада під час служби на українсько-угорському кордоні помер прикордонник. Товариш по службі почув постріл й згодом знайшов його із вогнепальним пораненням.

Загиблому було всього 23 роки. На місце служби він прибув нещодавно – на початку листопада. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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У загиблого була штатна зброя, але наразі не відомо що сталось – самогубство чи на прикордонника хтось напав.

У персслужбі Держприкордонслужби сказали, що це сталось під час чергування ввечері 9 листопада.

Хлопець служив у відділі прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону.

Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть. Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі військовослужбовця.