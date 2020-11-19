Опитування громадської думки не виявило підтримки федералістських чи сепаратистських рухів на Закарпатті. За федералізацію виступає приблизно 3% мешканців, а сепаратизм у регіоні підтримує менше, ніж 1% людей.

Соціологи опитали 1000 респондентів, зокрема 500 респондентів по репрезентативній вибірці в Закарпатській області та 500 респондентів з-поміж національних меншин. Про це свідчать результати опитування, яке провели у фонді "Демократичні ініціативи" 24 серпня – 6 вересня 2020 року.

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Серед національних меншин також не виявили підтримки сепаратизму чи федералізації, де відповідні ідеї підтримують лише 2% і 5% опитаних. Соціологи зазначили, що відповідні показники фактично не змінились з часу попереднього опитування.

Розширення повноважень у регіоні

Загалом 51% жителів Закарпаття бачать свій регіон у складі унітарної України з відповідними повноваженнями місцевих рад та громад. За розширення повноважень у сфері розподілу й спрямування бюджетних коштів та місцевих доходів – виступають 38% опитаних.

Водночас лише 16% серед опитаних представників національних меншин вважають, що Закарпаття має бути у складі унітарної України з нинішніми повноваженнями, а 46% – хочуть відповідного розширення. Не змогли відповісти на запитання щодо статусу регіону – 31% респондентів.

Довідка. Максимально випадкова похибка опитування (без урахування додаткової вибірки національних меншин та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,4% з ймовірністю 0,95.