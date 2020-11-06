На посту "Солотвино", що на Закарпатті, місцеві митники вирішили неабияк заробити на "євробляхах". До своїх оборудок працівники митниці залучили й представників інших держав.

За один автомобіль брали по 700 євро

На кордоні митники вимагали у водіїв гроші за те, аби ввести безперешкодно до України автівки на іноземній реєстрації. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Корупційна схема існувала 3 місяці

За такі послуги зловмисники в середньому брали по 700 євро. Заробітки були чимала, адже, підрахували у СБУ, за добу через митний пост пропускали до 10 "євроблях". За такою схемою працювали одразу дві зміни митників протягом 3 місяців.

Винахідливих злочинців впіймали на гарячому: коли вони отримували 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автівок.

Зверніть увагу! Порушено кримінальне провадження за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі фігуранти справи очікують на повідомлення про підозру.

У СБУ, тим часом, перевіряють, чи не причетні до таких незаконних заробітків посадовці Державної прикордонної служби.



Митників впіймали при отриманні грошей / Фото СБУ



За добу пропускали по 10 "євроблях" / Фото СБУ