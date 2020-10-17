Від 16 жовтня рятувальники отримали чотири виклики щодо людей, які зникли під час збирання грибів. Трьох вдалося відшукати, ще один чоловік, на жаль, загинув.

Починаючи з вечора 16 жовтня, до рятувальників Закарпатської області чотири рази звернулися рідні людей, які пішли збирати гриби і зникли. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Деталі про зникнення чотирьох людей

У першому випадку до надзвичайників зателефонувала дружина жителя Свалявки Перечинського району. Вона повідомила, що її чоловік 15 жовтня пішов у ліс по гриби та не повернувся.

Шукали 67-річного чоловіка фахівці Ужгородського гірського пошуково-рятувального відділення та місцеві жителя. Знайти його вдалося о 19:50 16 жовтня. Чоловік перебуває у задовільному стані.

У другому випадку заблукала жінка з Мукачева. Повідомлення про її зникнення надійшло о 19:55 16 жовтня, а вже о 22:45 рятувальники знайшли 63-річну жінку біля села Павшино.

Стан її здоров’я теж задовільний.

Вже вночі 17 жовтня надійшов третій виклик про те, що зник чоловік 1958 року народження, житель селища Кольчино Мукачівського району.

Згодом його дружина повідомила, що чоловік повернувся додому.

Четвертий випадок: стало відомо, що 62-річний житель села Чорна Тиса Рахівського району зник ще 13 жовтня.

Його шукали фахівці трьох пошуково-рятувальних відділень. На жаль, о 13:40 17 жовтня рятувальники виявили у лісі його тіло. Що стало причиною смерті, встановлять правоохоронці.

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Зверніть увагу! Аби не заблукати під час збирання грибів, краще йти у ліс не самому. Одягти потрібно зручний одяг та спеціальне взуття. Перед виходом слід ознайомитися з прогнозом погоди.



На Закарпатті загубилися четверо людей, які пішли по гриби / Фото ДСНС



Трьох знайшли, ще один чоловік – загинув / Фото ДСНС