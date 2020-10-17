На Закарпатті під час збирання грибів зникли четверо людей: одного знайшли мертвим – фото
Від 16 жовтня рятувальники отримали чотири виклики щодо людей, які зникли під час збирання грибів. Трьох вдалося відшукати, ще один чоловік, на жаль, загинув.
Починаючи з вечора 16 жовтня, до рятувальників Закарпатської області чотири рази звернулися рідні людей, які пішли збирати гриби і зникли. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Деталі про зникнення чотирьох людей
- У першому випадку до надзвичайників зателефонувала дружина жителя Свалявки Перечинського району. Вона повідомила, що її чоловік 15 жовтня пішов у ліс по гриби та не повернувся.
Шукали 67-річного чоловіка фахівці Ужгородського гірського пошуково-рятувального відділення та місцеві жителя. Знайти його вдалося о 19:50 16 жовтня. Чоловік перебуває у задовільному стані.
- У другому випадку заблукала жінка з Мукачева. Повідомлення про її зникнення надійшло о 19:55 16 жовтня, а вже о 22:45 рятувальники знайшли 63-річну жінку біля села Павшино.
Стан її здоров’я теж задовільний.
- Вже вночі 17 жовтня надійшов третій виклик про те, що зник чоловік 1958 року народження, житель селища Кольчино Мукачівського району.
Згодом його дружина повідомила, що чоловік повернувся додому.
- Четвертий випадок: стало відомо, що 62-річний житель села Чорна Тиса Рахівського району зник ще 13 жовтня.
Його шукали фахівці трьох пошуково-рятувальних відділень. На жаль, о 13:40 17 жовтня рятувальники виявили у лісі його тіло. Що стало причиною смерті, встановлять правоохоронці.
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На Закарпатті загубилися четверо людей, які пішли по гриби / Фото ДСНС