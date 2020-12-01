Проугорські ЗМІ Закарпаття поширили провокативне відео, на якому нібито один з активістів "Правого сектору" погрожує закарпатським угорцям. У МВС України вже відреагували на такий ролик.

Що відомо про провокативне відео

Відповідне відео під заголовком "Ультраправий активіст погрожував у Берегові" поширила низка угорських ЗМІ Закарпаття. Про це повідомляє "Закарпаття онлайн".

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На відео можна побачити чоловіка у військовій формі та масці – його обличчя не видно. Він стоїть на фоні нібито дорожнього знаку "Берегове" та прапору "Правого сектору".

Так званий активіст погрожує мешканцям Закарпаття, які мають угорське походження.

Ви живете на українській землі. Ми знаємо, хто ви, де працюєте і де живете. Уважно слідкуйте за своїми мріями про автономію. Інакше ми прийдемо за вами і вашими дітьми,

– сказав чоловік на відео.

За даними видання, таке відео – це чергова зовнішня провокація. Вона спрямована на погіршення стосунків між українською і угорською громадами Закарпаття.

Дивіться відео погроз нібито активіста "Правого сектору":

Реакція МВС України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "Україна жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам". Про це повідомили у телеграмі-каналі МВС.

Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Докладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати,

– підкреслив Аваков.

Він додав, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію влаштували спецслужби ворожої країни.