Багато місяців правоохоронці намагалися знайти порушника у власних лавах. Спостереження протягом довгого часу вивели бійців ДПСУ та детективів ДБР на зловмисників.

Коли ж слідчі зібрали достатню кількість доказів правопорушень, членів угрупування затримали. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. Попалися зловмисники на гарячому.

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Всіх підозрюваних у контрабанді затримали під час підготовки до нелегального польоту в Румунію.

Що відомо про затримання контрабандистів на Закарпатті

Прикордонники з'явилися на околиці селища Вишково Хустського району у момент, коли підозрювані завантажували ящики із цигарками. Перекинути їх на територію Румунії зловмисники хотіли за допомогою гіроплану. Пілотом літального апарату виявився офіцер ДПСУ.



Пілотувати гіроплан збирався прикордонник / Фото пресслужби ДПСУ

Крім прикордонника затримали ще 4 чоловіків, які можуть бути причетними до злочину. Один з них виявився священником РПЦ в Україні.



Серед затриманих був нетверезий священник / Фото пресслужби ДПСУ

Правоохоронці вилучили 19 ящиків із тютюновими виробами.

Досудове розслідування злочину триває.