Перевозили гіропланом: на Закарпатті за контрабанду затримали священника та прикордонника – фото
Багато місяців правоохоронці намагалися знайти порушника у власних лавах. Спостереження протягом довгого часу вивели бійців ДПСУ та детективів ДБР на зловмисників.
Коли ж слідчі зібрали достатню кількість доказів правопорушень, членів угрупування затримали. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. Попалися зловмисники на гарячому.
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Що відомо про затримання контрабандистів на Закарпатті
Прикордонники з'явилися на околиці селища Вишково Хустського району у момент, коли підозрювані завантажували ящики із цигарками. Перекинути їх на територію Румунії зловмисники хотіли за допомогою гіроплану. Пілотом літального апарату виявився офіцер ДПСУ.
Пілотувати гіроплан збирався прикордонник / Фото пресслужби ДПСУ
Крім прикордонника затримали ще 4 чоловіків, які можуть бути причетними до злочину. Один з них виявився священником РПЦ в Україні.
Серед затриманих був нетверезий священник / Фото пресслужби ДПСУ
Правоохоронці вилучили 19 ящиків із тютюновими виробами.
Досудове розслідування злочину триває.
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