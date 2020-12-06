Схопили жертву на вулиці: на Закарпатті затримали 4 підозрюваних у зґвалтуванні жінки
На Закарпатті патрульна поліція 6 грудня затримала 4 підозрюваних у зґвалтуванні жінки. Постраждала крізь сльози розповіла, що чоловіки іншої національності схопили її на вулиці і силоміць затягнули в автомобіль.
Повідомлення про зґвалтування надійшло близько 6:00. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпатської області.
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За словами постраждалої, невідомі силоміць привезли її у свій будинок та зґвалтували.
Поліцейські викликали "швидку" для жінки, а тоді виїхали за адресою, яку вона вказала.
У будинку підозрюваних правоохоронці знайшли розірваний одяг потерпілої.
Патрульні затримали підозрюваних та викликали слідчих.
Українці обурені інцидентом. У коментарях вони висловлюють слова підтримки постраждалій.
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