На Закарпатті патрульна поліція 6 грудня затримала 4 підозрюваних у зґвалтуванні жінки. Постраждала крізь сльози розповіла, що чоловіки іншої національності схопили її на вулиці і силоміць затягнули в автомобіль.

Повідомлення про зґвалтування надійшло близько 6:00. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпатської області.

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Правоохоронці виїхали на місце події. Там вони зустріли заплакану жінку.

За словами постраждалої, невідомі силоміць привезли її у свій будинок та зґвалтували.

Поліцейські викликали "швидку" для жінки, а тоді виїхали за адресою, яку вона вказала.

У будинку підозрюваних правоохоронці знайшли розірваний одяг потерпілої.

Патрульні затримали підозрюваних та викликали слідчих.

Українці обурені інцидентом. У коментарях вони висловлюють слова підтримки постраждалій.

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