Пропозиція членів НАЗК щодо ветування нового закону про брехню в деклараціях є неконструктивною. Верховна Рада може відкинути будь-які переговори та пошук компромісів.

Теоретично депутати мають змогу повернути старе законодавство. Про це повідомила представниця комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко в ефірі 24 каналу.

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Однак, на її думку, потім депутати від ОПЗЖ, які оскаржували електронне декларування та покарання за брехню в них, можуть "знести" нові норми, як вони це зробили колись.

При прийнятті державних рішень потрібно пам'ятати не лише про певні суспільні бажання, але й про норми законодавства, які не можна порушувати,

– заявила депутатка.

Чому не потрібно повертати попередній закон

Янченко розповіла, що прохання активістів та членів НАПК про повернення попереднього закону позбавлене змісту. Як вона зазначила, після того, як у Верховній Раді витратять кілька місяців, щоб це зробити, Конституційний Суд може його знову скасувати.

"Ми отримаємо ще пів року пробачених недостовірних відомостей в деклараціях", – підкреслила Янченко.

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Нардепка зазначила, що робочу групу створили саме для того, аби представники різних фракцій не вирішили скасували в КСУ нове законодавство.

Що цьому передувало: коротко