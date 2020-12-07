Пропозиція НАЗК ветувати новий закон про декларування є неконструктивною, – депутатка
Пропозиція членів НАЗК щодо ветування нового закону про брехню в деклараціях є неконструктивною. Верховна Рада може відкинути будь-які переговори та пошук компромісів.
Теоретично депутати мають змогу повернути старе законодавство. Про це повідомила представниця комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко в ефірі 24 каналу.
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Однак, на її думку, потім депутати від ОПЗЖ, які оскаржували електронне декларування та покарання за брехню в них, можуть "знести" нові норми, як вони це зробили колись.
При прийнятті державних рішень потрібно пам'ятати не лише про певні суспільні бажання, але й про норми законодавства, які не можна порушувати,
– заявила депутатка.
Чому не потрібно повертати попередній закон
Янченко розповіла, що прохання активістів та членів НАПК про повернення попереднього закону позбавлене змісту. Як вона зазначила, після того, як у Верховній Раді витратять кілька місяців, щоб це зробити, Конституційний Суд може його знову скасувати.
"Ми отримаємо ще пів року пробачених недостовірних відомостей в деклараціях", – підкреслила Янченко.
До теми "Санаторні" умови за брехню в деклараціях: НАЗК розкритикувало комітет Ради
Нардепка зазначила, що робочу групу створили саме для того, аби представники різних фракцій не вирішили скасували в КСУ нове законодавство.
Що цьому передувало: коротко
- Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. За це проголосували 289 народних депутатів.
- НАЗК розкритикувало новий документ, адже він не загрожує корупціонерам ув'язненням, а лише створює для них "санітарні" умови.
- Спікер парламенту Дмитро Разумков 7 грудня підписав законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності. Після цього документ передали на підпис Володимиру Зеленському.
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