Закон про референдум Рада може ухвалити майже відразу після опитування Зеленського
Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум Рада може проголосувати у другому читанні та в цілому вже в листопаді. Документ є пріоритетним та майже готовим.
Наразі його готують до другого читання. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів журналістам, передає Інтерфакс-Україна.
До теми На виборчих дільницях проводити не можна: Разумков прокоментував опитування Зеленського
Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Наразі його готують до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді... Він один із пріоритетних... Щойно він буде готовий, будемо розглядати,
– сказав він.
Водночас Разумков висловився й щодо всенародного опитування президента Зеленського. Так, спікер уточнив, що опитування не можна вважати репетицією референдуму, бо останній – чітко визначений законом захід.
Він також зазначив, що опитування некоректно порівнювати з референдумом, оскільки в такому разі можна було б проводити паралелі між референдумом і екзитполом або будь-яким іншим опитуванням громадської думки.
Зауважимо, що всенародне опитування, анонсоване кілька днів тому Володимиром Зеленським, відбудеться у день виборів 25 жовтня. Воно не матиме жодних юридичних наслідків. До слова, гроші на нього теж нібито виділяють не державні.
14 жовтня президент озвучив перше питання зі свого опитування, воно звучить так: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".
Законопроєкт про референдум, який невдовзі розгляне Рада: що відомо
- Законопроєкт про референдум передбачає таке: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше.
- Також можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.
- Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткими, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.
- 18 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні ухвалила цей президентський законопроєкт. Документ підтримали 252 народні депутати.