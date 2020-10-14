Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум Рада може проголосувати у другому читанні та в цілому вже в листопаді. Документ є пріоритетним та майже готовим.

Наразі його готують до другого читання. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

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Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Наразі його готують до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді... Він один із пріоритетних... Щойно він буде готовий, будемо розглядати,

– сказав він.

Водночас Разумков висловився й щодо всенародного опитування президента Зеленського. Так, спікер уточнив, що опитування не можна вважати репетицією референдуму, бо останній – чітко визначений законом захід.

Він також зазначив, що опитування некоректно порівнювати з референдумом, оскільки в такому разі можна було б проводити паралелі між референдумом і екзитполом або будь-яким іншим опитуванням громадської думки.

Зауважимо, що всенародне опитування, анонсоване кілька днів тому Володимиром Зеленським, відбудеться у день виборів 25 жовтня. Воно не матиме жодних юридичних наслідків. До слова, гроші на нього теж нібито виділяють не державні.

14 жовтня президент озвучив перше питання зі свого опитування, воно звучить так: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".

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