Закон про референдум: у Раду надійшов висновок Венеціанської комісії та Бюро ОБСЄ
До комітету Верховної Ради з питань організації державної влади офіційно надійшов терміновий спільний висновок Венеційської комісії та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини. Він стосується законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Висновок прийняли на онлайн засіданні 124-ої пленарної сесії Венеціанської комісії 8 – 9 жовтня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.
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Документ стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, а також Копенгагенському документу ОБСЄ 1990 року,
– йдеться у повідомленні.
У висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні. А також звіти БДІПЛ та ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.
Наразі проєкт закону №3612 доопрацьовують у профільному комітеті з урахуванням зауважень від Головного юридичного управління Апарату Ради, а також рекомендацій Венеціанської комісії та БДІПЛ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про референдум готовий до другого читання у Раді. Раніше щодо нього надійшли понад тисячу поправок.
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Закон про референдум: що треба знати
- Розмови щодо проведення в Україні народного референдуму, на якому б вирішували загальнонаціональні питання, актуальні не один рік.
- Наразі в законі не існує жодного правового обґрунтування для народовладдя.
- Однак у парламенті завершують роботу над законопроєктом про всеукраїнський референдум.
- Відповідно до нього, для організації референдуму за народною ініціативою слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України.
- Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше.
- У червні 2020 року Рада у першому читанні ухвалила цей президентський законопроєкт.