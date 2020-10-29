До комітету Верховної Ради з питань організації державної влади офіційно надійшов терміновий спільний висновок Венеційської комісії та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини. Він стосується законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Висновок прийняли на онлайн засіданні 124-ої пленарної сесії Венеціанської комісії 8 – 9 жовтня. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Читайте також Народовладдя через всеукраїнський референдум: що передбачає законопроєкт

Документ стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, а також Копенгагенському документу ОБСЄ 1990 року,

– йдеться у повідомленні.

У висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові рамки проведення національних референдумів в Україні. А також звіти БДІПЛ та ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.

Наразі проєкт закону №3612 доопрацьовують у профільному комітеті з урахуванням зауважень від Головного юридичного управління Апарату Ради, а також рекомендацій Венеціанської комісії та БДІПЛ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про референдум готовий до другого читання у Раді. Раніше щодо нього надійшли понад тисячу поправок.

Зверніть увагу Коли Рада ухвалить закон про референдум: що кажуть у "Слузі народу"

Закон про референдум: що треба знати