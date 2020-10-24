Закон про розвідку в Україні набув чинності 24 жовтня. Частина його норм діятиме вже з 1 січня 2021 року. Президент Володимир Зеленський вважає, що підтримка розвідки на законодавчому рівні дозволить якісніше та оперативніше реагувати на загрози для країни.

В Україні закони набувають чинності наступного дня після їхнього опублікування. Закон про розвідку оприлюднили 23 жовтня у виданні "Голос України", про це повідомив 24 канал.

Зверніть увагу Президент Зеленський підписав закон про розвідку: що він передбачає

До розвідувальних органів України належатимуть:

Служба зовнішньої розвідки України;

Розвідувальний орган Міністерства оборони України;

Розвідувальний орган Державної прикордонної служби

Закон про розвідку: головне

Документ до парламенту подав особисто Зеленський.

17 вересня Верховна Рада ухвалила закон про розвідку;

21 жовтня його підписав Зеленський. Президент наголосив, що "цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави".

Відповідно до закону, основний контроль над розвідкою в Україні здійснює саме президент.

Закон передбачає: вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки, забезпечення її ефективної діяльності, а також покращення взаємодії розвідувальних органів.

Зверніть увагу! Закон про розвідку є однією з вимог для вступу України в НАТО. Він допоможе отримати доступ до нових програм співпраці української сторони зі збройними силами країн НАТО. Однак цей закон не вплине на рішення Альянсу щодо членства України у ньому.