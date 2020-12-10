Закон про відтермінування введення касових апаратів для підприємців 10 грудня частково набув чинності. Деякі норми закону вже діють.

Напередодні документ оприлюднили в газеті "Голос України", повідомляє 24 канал. Відтак закон став чинним, окрім норми про відтермінування введення РРО.

До теми Зеленський підписав закон про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Пункт про відтермінування обов'язкового введення касових апаратів набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Що стало чинним

Скасування штрафів за невідповідність готівки на місці до розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО та за відсутність попереднього програмування у касових апаратах.

Скасування компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Пролонгування застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО

Зверніть увагу! Рада ухвалила закон 1 грудня. Проєкт підтримали 319 нардепів. Вже 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт.