Потенціал річкових перевезень в Україні недооцінений, недовикористаний. Пропускна здатність Дніпра – 30 мільйонів тонн вантажів щороку, це в рази більше, ніж є насправді. Рада ухвалила закон "Про внутрішній водний транспорт", який повинен все змінити.

Документ розширить можливості річкової галузі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко.

Цікаво Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт": що він змінить

За словами Скічка, Україна не використовувала свій ресурс повністю саме через те, що не було базового галузевого закону, який би врегулював форми перевезень річковим транспортом.

Що змінить цей закон:

з держбюджету фінансуватимуть річки – це важливо, адже шлюзи перебувають в аварійному стані, вони часто ламаються, через що перевезення ускладнюється;

працюватимуть над покращенням та поглибленням русла Дніпра;

судновласники нестимуть відповідальність за порушення цього закону;

більше працюватимуть над розвитком міжнародної торгівлі.

Фінансування (річок – 24 канал) – 1% від дорожнього фонду. Це орієнтовно 300 – 400 мільйонів гривень щорічно,

– наголосив Скічко.

Що тепер перевозитимуть

Скічко зауважив, що в Україні збільшиться кількість барж, перевезень. Будуть везти зерно, що вигідно аграріям.

"Також металургія, щебінь – важкі вантажі, які можна загрузити значно більше, ніж у фуру. Внаслідок цього будуть рятуватися українські дороги. А також екологія – річковий транспорт є найбільш екологічним", – підсумував нардеп.

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Міжнародні перевезення

Також цей закон дозволяє заходити у внутрішні води України іноземним суднам.

Ми можемо побачити різні лайнери під різними прапорами, до прикладу, турецький чи білоруський, можуть бути різні варіанти,

– сказав Скічко.

Водночас зауважив, що все потребує часу і розвитку. Не можна говорити, що вже завтра попливуть лайнери – це передчасно. "Якщо ми будемо поглиблювати, доремонтовувати шлюзи і запускати перші маршрути – це буде досягнення", – запевнив він.

Також успіх залежить від того, чи готові іноземні компанії запускати маршрути в Україну. "Я думаю, до наступного літа буде складно запустити нові маршрути, але будемо сподіватися. Ми віримо у відновлення пасажирських перевезень по Дніпру", – зазначив Скічко.

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