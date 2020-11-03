Верховна Рада відтермінує запровадження касових апаратів для ФОПів на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2021 року. Відповідний законопроєкт зареєструють у парламенті 3 листопада.

Парламентський комітет та Верховна Рада розглянуть відповідний законопроєкт 4 листопада. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

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Була прийнята одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп,

– розповів Разумков.

Спікер парламенту висловив сподівання, що законопроєкт підтримають в цілому.

У Києві протестують ФОПи

3 листопада у Києві підприємці вийшли одразу на дві акції протесту – одні підтримують касові апарати, інші – проти.

Ті, хто за касовий апарат, вважають, що його скасування погіршить умови роботи законослухняного бізнесу та створить можливості для ухилення від сплати податків.

Водночас інші мітингувальники навпаки виступають за спрощену систему обліку та звітності.

Що відомо про запровадження касових апаратів