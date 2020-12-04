Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи проголосували за відповідний законопроєкт. Його називають компромісним, адже об'єднав 2 документи – поданий робочою групою депутатів та президентом Зеленським. Що про це думають у НАЗК – читайте далі.

Як новий закон вплине на роботу НАЗК

НАЗК послідовно підтримувало позицію, подану у законопроєктах Зеленського та проголошену, зокрема, головою Ради одразу після рішення КСУ. На цьому у прямому ефірі 24 каналу наголосив голова агентства Олександр Новіков.

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Він наголосив, що більшість політсил у парламенті вимагали відновити кримінальну відповідальність за неправдиве декларування у тому вигляді, як було раніше. А саме кримінальна відповідальність, починаючи з 500 тисяч гривень – і аж до позбавлення волі.

На думку Новікова, той закон, який Рада ухвалила 4 грудня, є просто імітацією відновлення відповідальності. Адже вона передбачена не від 500 тисяч гривень, а від 8 мільйонів. До того ж, закон не передбачає позбавлення чи обмеження волі за неподання декларації.

Це абсолютно не те, що проголошувалося у політичних програмах, це не відповідає конвенціям проти корупції та міжнародній практиці. Будемо просити президента застосувати право вето до цього закону,

– запевнив Новіков.

Також він пояснив, що цей документ ніяк не відновлює повноважень НАЗК. Адже коли він набуде чинності, агентство все одно не матиме права на перевірки декларацій. Для цього необхідне лише ухвалення змін до Закону "Про запобігання корупції".

За що проголосувала Рада

Внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8, 5 мільйонів, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Зазначимо, що обмеження волі – це не ув'язнення, а поселення у виправний центр з можливістю його покидати.

До того, як КСУ ухвалив скандальне рішення, чиновникам за брехню у деклараціях на понад 500 тисяч гривень загрожувала в'язниця або ж понад пів мільйона гривень штрафу.

Як змінилась робота НАЗК після рішення КСУ

За словами Новікова, після ухвалення скандального рішення КСУ робота Національного агентства з питань запобігання корупції змінилася кардинально. Адже воно втратило повноваження проводити повну перевірку декларацій.

А крім цього – позбавилося навіть можливості приймати від громадян заяви про корупцію, витребовувати будь-які документи для реалізації своїх повноважень та складати будь-які протоколи, додав голова НАЗК.

"Наразі щодо всіх топових посадовців у країні не може бути складено жодного адмінпротоколу за корупцію. Тому чекаємо, що Рада відновить і Закон "Про запобігання корупції", аби забезпечити виконання антикорупційних заходів", – зауважив він.

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