Законних підстав для звільнення Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба немає. Закон щодо Національного банку прописали так, щоб після приходу нового голови – політика НБУ не змінювалася.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що відповідну політику Нацбанку впроваджує колегіальний орган правління.

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За словами банкіра, у голови в правлінні такий самий голос, як і в будь-якого члена правління, саме тому таким критичним є несприйняття намагання когось звільнити. Це руйнує відповідну незалежність установи, зокрема через те, що причин для звільнення нема – це так звана радянська школа управління, вважає Фурса.

Кому заважають Рожкова та Сологуб

На думку інвестиційного банкіра, Рожкова та Сологуб заважають через те, що залишились із команди Смолія. За словами Сергія Фурси, Рожкова є особистим ворогом Коломойського, адже саме вона здійснювала націоналізацію "Приватбанку", тобто вона за це відповідала.

"Водночас є рада НБУ, яка здійснювала політичний тиск на попереднє керівництво і продовжує тиснути на людей, які залишилися. Можливо, хтось хоче зайняти місце і Рожкової і Сологуба. Насправді Рожкова є дуже впливовою фігурою НБУ і зрозуміло, що Шевченко відчуває конкуренцію з її боку", – розповів банкір.

Як це може вплинути на відносини з МВФ

Він розповів, що МВФ та всі західні партнери дуже жорстко відстоюють незалежність НБУ, а відповідні звільнення цю незалежність порушують. Зрозуміло, що це підриває довіру у взаємовідносинах України з МВФ та західними партнерами, наголосив інвестиційний банкір.

Якщо Рожкову звільнять, то реакція буде негативною і це остаточно зруйнує програму з МВФ. Наразі вона заморожена і важко уявити, як ми її відновимо,

– наголосив Сергій Фурса.

Чи вплине це на курс долара

Так звані перестановки у НБУ безпосередньо не вплинуть на курс долара, зазначив банкір. Однак він запевнив, що курс гривні до долара суттєво залежить від наявності співпраці з МВФ.

"Якщо програма буде зруйнована, компенсувати це може лише друкарський верстат. Якщо його запустять, то пройде 3 – 9 місяців і результати цього можна буде побачити на валютному курсі. Наразі очікування від майбутньої динаміки гривні є негативними", – розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.