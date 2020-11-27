Торговельна марка "Сбербанк" на території України є і залишається законною власністю Ощадбанку. Відповідну постанову суд залишив без змін.

Напередодні "Сбербанк Росії" подав скаргу, яку Касаційний господарський суд Верховного Суду України на засіданні 26 листопада відхилив. Про це мовиться на офіційній сторінці Верховного Суду у фейсбуці.

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Що передувало

Раніше Сбербанк Росії подав позов до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та "Державного ощадного банку України". Вони хотіли визнати недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг "Сбербанку". Тобто намагались переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "Сбербанк" на території України порушила права Сбербанку Росії.

Суд відмовив Росії

У повідомленні йдеться про те, що Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії". Тож відмовив їм у позові.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає,

– повідомляє пресслужба ВСУ.

Розгляд справи тривав понад 4 роки. За цей час провели 3 експертизи, розглянули понад 100 клопотань сторін.