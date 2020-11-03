Нардепи підтримали за основу у першому читанні проєкт закону № 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи". Він передбачає унормування віддаленої роботи.

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів, передає 24 канал. Проєкт пропонує розмежувати поняття надомної та дистанційної праці. Це цікаво Після карантину більшість українців не проти працювати віддалено: опитування Що передбачає законопроєкт про дистанційну роботу: Дистанційну роботу можна поєднувати із роботою в офісі. Наприклад, працювати три дні в офісі, два дні – вдома. Таку модель багато експертів розглядають як цілком перспективну в сучасних реаліях.

При цьому працівник може виконувати роботу будь-де, мати власний графік, але бути забезпеченим необхідним обладнанням і програмами.

Працівник може працювати віддалено до 2 місяців у разі дискримінації в офісі.

Особливість законопроєкту №4051 в тому, що він чітко розмежовує поняття дистанційної та надомної роботи.

Надомна робота передбачає, що людина працює за графіком компанії, але поза офісом у чітко зафіксованому місці. Це може бути житло чи інше місце, яке роботодавець забезпечує всіма необхідними для роботи технічними засобами. Згідно із проєктом, змінити місце надомної роботи можна лише за згодою керівництва.

Проєкт також робить можливим гнучкий графік роботи, якщо на це погоджуються працівники і підприємство.

Крім того, працівнику, який має дитину віком до 3 років або доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, дається можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційної

Головне у законопроєкті про дистанційну роботу / Інфографіка Центру громадського моніторингу і контролю Це цікаво Як зберігати мотивацію, працюючи вдома: поради Зверніть увагу! Через карантин 54% опитаних роботодавців перевели своїх працівників на дистанційний режим роботи. При цьому 58% працівників не проти працювати віддалено і надалі.