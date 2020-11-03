Народні депутати фракцій "Слуги народу" й "Голосу" спільно зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду України до 17. Таким чином КСУ зможе схвалювати свої рішення лише за участі майже всіх судді, адже всього там їх там працюють 18.

Відповідний законопроєкт про зміни до закону України про Конституційний Суд України під №4311 доступний на сайті Верховної Ради України. Наразі його текст ще не опублікований.

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Втім один з авторів проєкту закону, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин розповів, що законопроєкт передбачає зміни до 10 статті – про кворум суддів.

У такий спосіб народні обранці пропонують збільшити кворум з 12 до 17 суддів. Всього в Конституційному Суді працюють до 18 суддів, але наразі їх лише 15. Інші 3 посади – вакантні.

Наша вимога – створити умови, при яких КСУ зможе схвалювати рішення тільки консенсусом, піднявши кворум у Конституційному Суді з 12 до 17 осіб. Такий законопроєкт вже зареєстрований,

– розповів Юрчишин.

Що змінить цей законопроєкт