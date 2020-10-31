Проєкт закону Володимира Зеленського щодо конституційного судочинства повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією. Представник президента у суді Федір Веніславський переконаний, що документ допоможе відновити довіру суспільства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії КСУ.

Спосіб Зеленського вирішити ситуацію, яка склалася після прийняття Конституційним Судом скандального рішення щодо е-декларування, прокоментував представник президента в КСУ Федір Веніславський, пише Офіс Президента.

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Ідея президента запропонувати Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованою і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією,

– зазначив Веніславський.

За його словами, виконання рішення КСУ від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом суду неконституційними. Адже він зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", – пояснив представник президента.

Веніславський додав, що ухвалення парламентом політико-правового рішення, запропонованого Зеленським, відновить суспільну довіру до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.

До теми Коли обговорять законопроєкт Зеленського про КСУ: у "Слузі народу" назвали ймовірну дату

Зверніть увагу! Зеленський вніс до Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства". Документ пропонує визнати рішення КСУ нікчемним та прийнятим в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, передбачається припинення повноважень складу Конституційного Суду. Більше про рішення суду та реакцію на нього читайте за посиланням.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу