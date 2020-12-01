Кабінет Міністрів вирішив боротись із засиллям кандидатів-двійників під час виборів. Урядовці запропонували нардепам внести відповідні зміни до Виборчого кодексу.

Про зміну прізвища мають зазначати в бюлетені

Документ уже зареєстрували у парламенті. Його має розглянути профільний комітет. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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Поширеною практикою на місцевих виборах-2020 була зміна ім'я та прізвища кандидатів за кілька місяців до дня голосування. Отож, у законопроєкті пропонують у такому випадку зазначати про це у бюлетені.

Усю інформацію про кандидата-двійника мають оприлюднити ЦВК та тервиборчкоми.

Нацполіція відкрила 11 справ щодо двійників

Зазначимо, що ще під час виборчої кампанії Нацполіція відкрила 11 кримінальних проваджень проти кандидатів-двійників.



Наприклад, в Умані на вибори зареєструвались одразу 2 двійники мера міста Олександра Цебрія. Обидва чоловіки змінили імена та прізвища лише влітку і навіть не проживали на території Черкаської області.