Без ОПЗЖ законопроєкт про недостовірне декларування був би кращим, – Железняк
Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. Законопроєкт назвали компромісним, адже він об'єднав 2 документи: поданий робочою групою депутатів та президентом Володимиром Зеленським.
Законопроєкт став компромісом після каменя спотикання. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Зверніть увагу І обмеження волі, і штрафи: Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях
За його словами, вже наступного тижня проєкт можна буде побачити в розділі "Зареєстровані" на сайті Верховної Ради.
ОПЗЖ може все заблокувати
Він ствердив, що конституційна криза відбулась через позиції 2 фракцій: ОПЗЖ та "За майбутнє", які були авторами конституційного подання.
Наразі ми зробили той необхідний мінімум, який могли. Чи можна було б зробити краще? Так. Але для цього треба, щоб хоча б фракція ОПЗЖ не була представленою у парламенті. Тому що одним своїм рішенням вони могли заблокувати все,
– зазначив Железняк.
Хто голосуватиме
Законопроєкт готові підтримати:
- частина "Слуги народу";
- фракція "Голос" у повному складі;
- "Європейська Солідарність".
Потрібен компроміс усіх фракцій
Нардеп також сказав, що потрібно зробити так, щоб за 2 – 3 роки в Україні не скасували вже новий закон про конституційний суд. "Це можна було б зробити законопроєктом, але для цього усі фракції повинні були б піти на компроміс, – додав Железняк.
Компромісний законопроєкт: що передбачає
- До того, як Конституційний Суд ухвалив рішення про скасування відповідальності за неправдиве декларування, чиновникам за брехню у деклараціях на понад 500 тисяч гривень загрожувала в'язниця або ж понад пів мільйона гривень штрафу.
- Після нього ухвалення нового законопроєкту, внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від мільйона до 8,5 мільйонів гривень карається штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень. Також можливі громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.
- Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8,5 мільйонів гривень, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеженням волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.
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