Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. Законопроєкт назвали компромісним, адже він об'єднав 2 документи: поданий робочою групою депутатів та президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєкт став компромісом після каменя спотикання. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зверніть увагу І обмеження волі, і штрафи: Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

За його словами, вже наступного тижня проєкт можна буде побачити в розділі "Зареєстровані" на сайті Верховної Ради.

ОПЗЖ може все заблокувати

Він ствердив, що конституційна криза відбулась через позиції 2 фракцій: ОПЗЖ та "За майбутнє", які були авторами конституційного подання.

Наразі ми зробили той необхідний мінімум, який могли. Чи можна було б зробити краще? Так. Але для цього треба, щоб хоча б фракція ОПЗЖ не була представленою у парламенті. Тому що одним своїм рішенням вони могли заблокувати все,

– зазначив Железняк.

Хто голосуватиме

Законопроєкт готові підтримати:

частина "Слуги народу";

фракція "Голос" у повному складі;

"Європейська Солідарність".

Потрібен компроміс усіх фракцій

Нардеп також сказав, що потрібно зробити так, щоб за 2 – 3 роки в Україні не скасували вже новий закон про конституційний суд. "Це можна було б зробити законопроєктом, але для цього усі фракції повинні були б піти на компроміс, – додав Железняк.

Компромісний законопроєкт: що передбачає

До того, як Конституційний Суд ухвалив рішення про скасування відповідальності за неправдиве декларування, чиновникам за брехню у деклараціях на понад 500 тисяч гривень загрожувала в'язниця або ж понад пів мільйона гривень штрафу.

Після нього ухвалення нового законопроєкту, внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від мільйона до 8,5 мільйонів гривень карається штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень. Також можливі громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8,5 мільйонів гривень, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеженням волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу