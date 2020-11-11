У партії "Слуга народу" підготували зміни до Конституції. Вони стосувались права президента призначати директора НАБУ.

Політична сила підготувала законопроєкт, враховуючи рішення Конституційного Суду України. Про це повідомив представник Володимира Зеленського, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що відомо про законопроєкт

За його словами, в законопроєкті передбачено, що:

директора НАБУ повинен призначати президент за згодою Верховної Ради;

кандидати на посаду директора НАБУ мають обирати на відкритому та прозорому конкурсі.

На розгляді Верховної Ради

Від відзначив, що для того, аби цей законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради, треба зібрати 150 підписів народних депутатів, але наразі їх ще не вистачає.

Наразі зібрано, якщо я не помиляюсь, близько 120 підписів і процес іде. Я думаю, що на наступному пленарному тижні ми закінчимо: зберемо всі підписи та внесемо цей законопроєкт,

– додав Веніславський.

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