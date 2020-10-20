Найавторитетніший орган Ради Європи у сфері права Венеційська комісія 9 жовтня 2020 року оприлюднила висновок щодо президентського законопроєкту № 3711 про судову реформу. Зазвичай стримані та обережні експерти комісії писали висновки дипломатичною мовою.

Однак цього разу вирішили прямо вказати на проблеми з доброчесністю органів, які проводять реформу в Україні та необхідність якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Вищої ради правосуддя. Про ключові тези висновку Венеційської комісії щодо ініціатив Зеленського у сфері реформи судочинства – у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Ключові тези висновку Венеційської комісії

Усі попередні спроби судової реформи провалились. Чому? Бо реалізовувались органами, які не хотіли та неспроможні змінити судову систему. Вони самі у більшості складались з осіб, які мали, м'яко кажучи, сумнівну репутацію і прагнули зберегти керованість суддів та усі корупційні потоки.

А оприлюднені НАБУ записи з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка остаточно відкрило усім очі на те, як у Вищій раді правосуддя вирішують питання і наскільки вона підконтрольна Вовку.



Павло Вовк / Фото "Радіо Свобода"

І саме Вища рада правосуддя фактично повністю заблокувала перші спроби Зеленського реформувати судочинство. Тому справжню реформу можна запустити лише після перезавантаження ВРП та ВККС та зміни правил їхнього формування.

Справедливе правосуддя в Україні

Справедливе правосуддя потрібне не лише українському суспільству. Наші стратегічні міжнародні партнери розуміють, що чесних судів розвиток держави та подолання корупції неможливі.

Фінансувати таку державу – це викидати гроші на вітер, інвестори сюди просто не підуть. Тому ключові донори чітко заявили: хочете фінансову підтримку – вирішіть нарешті проблеми, які заважають проведенню справжньої судової реформи,

– ствердив Роман Маселко.

У першу чергу, йдеться про Вищу раду правосуддя та суд Павла Вовка. І влада пообіцяла все зробити. Це прямо передбачено у меморандумі з Міжнародним валютним фондом на 5 мільярдів доларів та в угоді з Євросоюзом про отримання 1,2 мільярдів євро, яку у серпні 2020 року ратифікував парламент.

Законопроєкт про судову реформу

Президент вніс до парламенту законопроєкт № 3711, який мав би нарешті запустити обіцяну усім судову реформу Зеленського. Якщо ви думаєте, що у цьому проєкті вирішені згадувані проблеми, то помиляєтесь. Навпаки.

Вищу раду правосуддя ще більш посили.

А долю конкурсу до Вищої кваліфкомісії фактично віддано у руки підконтрольним Павлу Вовку людям.

Тому експерти та громадськість категорично проти прийняття такого закону. Лише Вища рада правосуддя та судді повністю схвалили його.

Висновок комісії

У вересні 2020 року проєкт передали на експертизу до Венеційської комісії Ради Європи. Венеціанці зазвичай дуже стримані та дипломатичні у своїх висновках та завжди підтримували посилення ролі суддів. Мабуть, у президента на це і розраховували. Але висновок приємно вразив.

Що сказала Венеційська комісія?

► У першу чергу звернула увагу, що спроби реформувати судову владу є безсистемними та точковими. А вже прийняті закони не були належно виконані через корупцію та брак доброчесності у частини судової влади.

► При цьому Комісія назвала судову реформу найважливішою реформою України.

► На думку Комісії, проєкт Зеленського не є ані комплексним вирішенням наявних проблем, ані реалізацією зобов'язань України перед ЄС та МВФ. Єдине, що вирішує цей проєкт – створення нової Вищої кваліфікаційної комісії.



Венеційська комісія проаналізувала законопроєкт / Скриншот з відео

Тут Венеційка повністю підтримала залучення міжнародних експертів для формування ВККС. І одразу ж дала ключову рекомендацію – не допустити збільшення повноважень нереформованої Вищої ради правосуддя стосовно Вищої кваліфікаційної комісії.

► У висновку зазнаяили, що питання недоброчесності окремих членів ВРП постійно виникало в ході його підготовки. Згадали навіть, що Маловацький та Гречківський обрані з порушенням конституційної заборони на зайняття однією особою посади у ВРП двічі поспіль.

► Венеційська комісія прямо зазначила, що необхідно якнайшвидше забезпечити доброчесний склад Вищої ради правосуддя і лише після цього ставити питання про збільшення її повноважень.

► Також у висновку підтвердили можливість створення спеціальної комісії за участі міжнародників, яка б перевірила доброчесність діючих членів ВРП. Правда венеційці вважають, що ця комісія не може самостійно їх звільняти, а лише рекомендувати звільнити. А от нові посади у ВРП повинні зайняти тільки ті кандидати, які успішно пройдуть перевірку на доброчесність.

Ключове питання

Питання доброчесності є лейтмотивом усього висновку і є ключовим для Комісії, яка перевіряє відповідність законопроєктів європейським стандартам та цінностям. Це дуже показово у той час, коли окремі члени Вищої ради правосуддя заявляють, що для них це поняття взагалі незрозуміле.

► Окремо венеційці згадали і Окружний адмінсуд Києва, який тепер відомий на увесь світ і може вважатись стандартом недоброчесності. У висновку вказано, що цей суд не можна наділяти правом розглядати скарги на рішення ВРП.



Окружний адмінсуд Києва / Фото з фейсбук-сторінки ОАСК

► Експертів занепокоїло і те, що право призначати членів конкурсної комісії для ВККС отримала Уповноважена з прав людини, на яку має вплив Павло Вовк.

Загалом венеційці фактично повністю погодились з усіма застереженнями громадськості та експертів до президентського законопроєкту.

Висновок комісії

Якщо узагальнити, то висновок каже – цей закон можна ухвалити для швидкого запуску ВККС. Але категорично не можна розширювати повноваження діючої ВРП, багато членів якої мають більш ніж сумнівну репутацію.

Тому якомога швидше потрібно вносити новий законопроєкт, який передбачить формування доброчесної ВРП відповідно до міжнародних зобов'язань України.

Чіткіше і не скажеш. Після цього влада мала би якомога скоріше ухвалити закон, який комплексно вирішує усі згадані у висновку проблеми та враховує його рекомендації. Зрештою такий проєкт фактично розроблений Мінюстом.

Спроби протягнути законопроєкт

Але ми очікуємо, що будуть спроби таки протягнути проєкт № 3711 через парламент без врахування зауважень венеційки. Для цього у перший ж день після появи висновку почались маніпуляції.

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ВРП повідомила, що вітає висновок Венеційської комісії, який начебто схвалює цей законопроєкт. Потім з'явилась стаття Олексія Маловацького, який також розказував про повну підтримку у Венеції. До речі, це саме той член ВРП, про сумнівність зайняття посади яким прямо згадується у висновку.

Наслідки невиконання рекомендацій

Хотілось би вірити, що у владі розуміють наслідки невиконання рекомендацій Венеційки та усіх міжнародних зобов'язань. Це матиме жахливі наслідки і суспільство вже точно не дасть їй другого шансу, що очевидно без будь-якого опитування.

Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.