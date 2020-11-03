Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада підтримав законопроєкт Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування. Однак цей документ депутати повинні розглядати тільки в комплексі з рішенням щодо Конституційного Суду.

Немає сенсу відновлювати електронне декларування без вирішення проблеми з КСУ. Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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За її словами, просто відновити електронне декларування – не вирішення. Адже КСУ може знову сказати, що це рішення є неконституційним.

Відтак депутатка переконана, що законопроєкт про відновлення декларування може в Раді розглядатися тільки в комплексі з рішенням про Конституційний Суд.

Закликаю Раду розглядати рішення щодо е-декларування і КСУ разом,

– наголосила вона.

Анастасія Радіна пояснила, що законопроєкт Разумкова пропонує в повному обсязі відновити норми закону про запобігання корупції, норми Кримінального кодексу, які КСУ необґрунтовано визнав неконституційними.

"І це був би хороший крок, якби одночасно з ним пропонувались рішення по КСУ", – відзначила вона.