Ініціатива Дмитра Разумкова щодо повернення прав НАЗК може виправити наслідки рішень Конституційного Суду. Також вона могла б зняти напруження у зовнішньо-політичних відносинах України.

Втім, законопроєкт голови Верховної Ради не вирішить конституційної кризи. Про це заявив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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За словами політолога, у цій ситуації потрібні інші рішення. Одним з них може бути блокування діяльності КСУ через внесення змін до закону "Про Конституційний Суд" у частині кворуму.

Довідка. Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, у якому пропонує відновити права НАЗК, скасовані рішенням Конституційного Суду. Детальніше про це – читайте тут.

Інше – розпуск КСУ, який суперечить Конституції України.

Вирішення питання з Конституційним Судом в неконституційний спосіб може викликати ще більшу внутрішньополітичну кризу,

– заявив Саакян.

Він зазначив, що наразі більшість політиків не готові брати на себе таку відповідальність.

Чому не підтримали законопроєкт Зеленського

За словами політолога, парламентарі не підтримали пропозицію Володимира Зеленського щодо розпуску КСУ з декількох причин. По-перше, парламентарі в Україні завжди прислухаються до думки суспільства.

"Навіть якщо це слабкі парламентарі, які не є авторитетними у суспільстві, вони піддаються статусу парламенту", – підкреслив політолог.

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По-друге, вплив монобільшості дуже переоцінений, адже там є різні групи впливу. Саме завдяки цьому вдається набирати 226 голосів у Раді. Третьою причиною, на думку Саакяна, є відсутність підтримки політикуму та суспільства.

"Якби зараз мільйони людей вийшли на вулицю по всій країні й вимагали розпуску КСУ, то парламентарі б точно за це проголосували", – заявив він.

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За словами політолога, лише через бажання президента депутати з монобільшості не будуть цього робити. За голосування у неконституційний спосіб парламентарі можуть потім понести відповідальність. Однак, на думку Саакяна, монобільшість є певним "імунітетом", адже рішення Зеленського є доволі емоційним.

Політолог додав, що спершу треба використати усі конституційні способи вирішення цього питання і вже потім переходити до різких рішень.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу