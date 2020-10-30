Глава Конституційного Суду України назвав законопроєкт президента Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" таким, що має ознаки конституційного перевороту.

Він зауважив, що над ним працювали вночі, при цьому документ порушує відразу кілька статей Конституції України. Про це Олександр Тупицький сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

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Я відповідально заявляю: законопроєкт №4288 президента Зеленського, який написали за ніч, має ознаки конституційного перевороту в Україні. Ініціатива президентська, давайте указом президента рішення КСУ скасуємо, навіщо вв'язувати в цю неконституційну процедуру парламент,

– зауважив він.

Цим же законом збираються розформувати склад КСУ. Тупицький додав, що не здивується, якщо у парламенті також запропонують перетворити КСУ на Палату Верховного Суду.

Це теж варіант. Але в нерозвинених країнах. Можна з Палати створити Конституційний Суд, розвиваючи демократичні засади в суспільстві. Але не можна з Конституційного Суду зробити Палату. Це звуження. Дивуватися нема чому. Це ж монобільшість…

– додав він.

Тупицький також дорікнув парламенту за якість їх законів та запитав, чому за це повинен відповідати лише Конституційний Суд.

"Ну, ви ж парламентарі. Ну, будь ласка, створюйте такі закони, погоджуйте з опозицією, з усіма. Ви маєте працювати разом. Створюйте такі закони, щоб не доводилось звертатися до КСУ. Ви ж подивіться, що відбувається: закон не встиг прожити ще місяць, як вже є подання до КСУ. Закон – подання, закон – подання, – нас закидали просто", – сказав суддя.

Тупицький зауважив, що попри постійні подання нардепів щодо неконституційності того чи іншого закону, рішення КСУ у висновку однаково не виконують.

"А тепер: звільнити склад КСУ. Чому? Комусь він неугодний? Напевно. Використали провокаційну ситуацію, яка склалася з антикорупційним законодавством", – підсумував суддя.

Важливо! Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Після цього Зеленський скликав РНБО та подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".



Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та таким, яке не буде мати правових наслідків. Зеленський переконаний, що його ухвалили в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, законопроєкт передбачає звільнення суддів КСУ.