Законопроєкт Зеленського чи Разумкова: кого підтримають депутати фракції "Голос"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свій законопроєкт, в якому запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, які скасував Конституційний Суд України. Це – один з альтернативних законопроєктів до президентського.
Нардеп Ярослав Рущишин зазначив, більш законною та конституційною пропозицією фракції "Голос" здається законопроєкт Разумкова. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Фракція підтримає його за умови, якщо паралельно підвищать кворум (найменша кількість учасників зборів необхідна для ухвалення рішення – 24 канал) для прийняття рішень у КСУ до 17 – 18 суддів.
Чому це важливо
За словами Юрчишина, на розгляді у КСУ є дуже багато важливих питань. Для їхнього ухвалення потрібне не просто рішення більшості, особливо, якщо в Конституційному Суді справді діє злочинне угрупування з метою захоплення влади.
Проєкт Разумкова містить в собі багато технічних помилок, які варто було б юридично краще прописати. Але, якщо провести збільшення кворуму в КСУ і прийняти закон Разумкова, то в принципі буде можливість виправити помилки,
– зазначив нардеп.
Що робити з чинним складом КСУ
На думку фракції "Голос", звільнення суддів має відбуватися у законний спосіб:
- або скласти заяву, як це зробив суддя Сліденко;
- або коли вирок обвинувачення набере чинності.
Законопроєкт Зеленського
Також депутат зазначив, що законопроєкт президента є неприйнятним. "Він не розв'язує проблему, а створює ще більше", – додав Юрчишин.
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