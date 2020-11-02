Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свій законопроєкт, в якому запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, які скасував Конституційний Суд України. Це – один з альтернативних законопроєктів до президентського.

Нардеп Ярослав Рущишин зазначив, більш законною та конституційною пропозицією фракції "Голос" здається законопроєкт Разумкова. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Фракція підтримає його за умови, якщо паралельно підвищать кворум (найменша кількість учасників зборів необхідна для ухвалення рішення – 24 канал) для прийняття рішень у КСУ до 17 – 18 суддів.

Чому це важливо

За словами Юрчишина, на розгляді у КСУ є дуже багато важливих питань. Для їхнього ухвалення потрібне не просто рішення більшості, особливо, якщо в Конституційному Суді справді діє злочинне угрупування з метою захоплення влади.

Проєкт Разумкова містить в собі багато технічних помилок, які варто було б юридично краще прописати. Але, якщо провести збільшення кворуму в КСУ і прийняти закон Разумкова, то в принципі буде можливість виправити помилки,

– зазначив нардеп.

Нагадаємо. Президент Володимир Зеленський підписав указ про перезапуск Конституційного Суду після скандального рішення про скасування антикорупційної реформи. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт.

Що робити з чинним складом КСУ

На думку фракції "Голос", звільнення суддів має відбуватися у законний спосіб:

або скласти заяву, як це зробив суддя Сліденко;

або коли вирок обвинувачення набере чинності.

Законопроєкт Зеленського

Також депутат зазначив, що законопроєкт президента є неприйнятним. "Він не розв'язує проблему, а створює ще більше", – додав Юрчишин.

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