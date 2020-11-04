Законопроєкти не допоможуть, – у НАЗК сказали, як боротись з рішенням КСУ
Жоден закон для відновлення антикорупційної системи не працюватиме, якщо не внесуть змін до скандального рішення Конституційного Суду України.
Можливо, перший час законопроєкти даватимуть якийсь результат, однак у довгостроковій перспективі це точно не працюватиме. Таку заяву зробили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.
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"Якщо рішення КСУ не буде змінено, це може призвести до скасування всіх наступних законодавчих ініціатив, покликаних відновити антикорупційну систему", – пояснили у НАЗК.
Також у відомстві додали, що наразі не можуть приймати повідомлення від громадян про корупцію.
Скандальне рішення КСУ: що відомо
- Конституційний Суд України втрапив у скандал 27 жовтня. Тоді судді скасували антикорупційну реформу – ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Зокрема, скасували саме електронне декларування.
- На таке рішення відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що скасування декларацій може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ, від яких Україна чекає черговий транш.
- У ЄС також заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
- Зеленський назвав рішення суду "спрямованим проти України". Він вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.
- Суспільство жваво обговорює скандальне рішення КСУ.
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