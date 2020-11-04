Жоден закон для відновлення антикорупційної системи не працюватиме, якщо не внесуть змін до скандального рішення Конституційного Суду України.

Можливо, перший час законопроєкти даватимуть якийсь результат, однак у довгостроковій перспективі це точно не працюватиме. Таку заяву зробили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

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"Якщо рішення КСУ не буде змінено, це може призвести до скасування всіх наступних законодавчих ініціатив, покликаних відновити антикорупційну систему", – пояснили у НАЗК.

Також у відомстві додали, що наразі не можуть приймати повідомлення від громадян про корупцію.

Скандальне рішення КСУ: що відомо

Конституційний Суд України втрапив у скандал 27 жовтня. Тоді судді скасували антикорупційну реформу – ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування. Зокрема, скасували саме електронне декларування.

На таке рішення відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що скасування декларацій може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, з МВФ, від яких Україна чекає черговий транш.

У ЄС також заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.

Зеленський назвав рішення суду "спрямованим проти України". Він вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Суспільство жваво обговорює скандальне рішення КСУ.



КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу