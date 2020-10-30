Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Однак у внесеному документі немає жодної юридичної норми. Все, що там написано, має декларативний характер, який не вписується ні в Конституцію, ні в чинні закони.

Крім цього, ні президент, ні парламент не мають право надавати оцінку жодному рішенню КСУ. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка та адвокатка Тетяна Козаченко.

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За її словами, глава держави та депутати не можуть припиняти повноваження будь-якого судді КСУ поза нормами Конституції.

"Якщо рішення КСУ незаконне, прийнято необ'єктивно чи суперечливо, це точно не привід чинити таким самим чином ні з боку президента, ні з боку парламенту", – прокоментувала вона.

І додала, що державні інституції повинні в будь-якому разі дотримуватися закону.

Зверніть увагу! 29 жовтня Володимир Зеленський вніс до Ради "Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Детальніше про цей законопроєкт – читайте за посиланням.

Як вирішувати ситуації, пов'язані з таким рішенням КСУ

Тетяна Козаченко пояснила, що змінити статтю щодо недостовірного декларування і внести її, зокрема, в Кримінальний кодекс з урахуванням рішення КСУ – можливо. Адже це не вплине погано на ті справи, які зараз є.

Вона відзначила, що за останні 2 роки в суди передали до тисяч справ за недостовірне декларування. З цієї кількості:

приблизно 900 були просто закриті без будь-яких наслідків за дійовим каяттям;

близько 50 закриті зі зміною обставин;

винні отримали десь 10 – 20 штрафів і більше нічого.

Попри тисячі справ, ніхто не поніс жодної відповідальності,

– наголосила юристка.

Тому зробити дієву статтю, імплементувати її та дотримуватися – це те, що може достатньо швидко зробити парламент, маючи монобільшість.

Тетяна Козаченко вважає, що повинні зібратися фахівці і зробити дієві механізми та інструменти щодо виправлення тих норм, які існують з дотримання рішення КСУ. Це потрібно, аби не створити нові законодавчі проблеми.

"Тим паче неможливо ігнорувати рішення Конституційного Суду, тому що фактично руйнується принцип державності", – підсумувала вона.

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