У законопроєкті Зеленського про КСУ немає жодної юридичної норми, – юристка
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Однак у внесеному документі немає жодної юридичної норми. Все, що там написано, має декларативний характер, який не вписується ні в Конституцію, ні в чинні закони.
Крім цього, ні президент, ні парламент не мають право надавати оцінку жодному рішенню КСУ. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка та адвокатка Тетяна Козаченко.
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За її словами, глава держави та депутати не можуть припиняти повноваження будь-якого судді КСУ поза нормами Конституції.
"Якщо рішення КСУ незаконне, прийнято необ'єктивно чи суперечливо, це точно не привід чинити таким самим чином ні з боку президента, ні з боку парламенту", – прокоментувала вона.
І додала, що державні інституції повинні в будь-якому разі дотримуватися закону.
Як вирішувати ситуації, пов'язані з таким рішенням КСУ
Тетяна Козаченко пояснила, що змінити статтю щодо недостовірного декларування і внести її, зокрема, в Кримінальний кодекс з урахуванням рішення КСУ – можливо. Адже це не вплине погано на ті справи, які зараз є.
Вона відзначила, що за останні 2 роки в суди передали до тисяч справ за недостовірне декларування. З цієї кількості:
- приблизно 900 були просто закриті без будь-яких наслідків за дійовим каяттям;
- близько 50 закриті зі зміною обставин;
- винні отримали десь 10 – 20 штрафів і більше нічого.
Попри тисячі справ, ніхто не поніс жодної відповідальності,
– наголосила юристка.
Тому зробити дієву статтю, імплементувати її та дотримуватися – це те, що може достатньо швидко зробити парламент, маючи монобільшість.
Тетяна Козаченко вважає, що повинні зібратися фахівці і зробити дієві механізми та інструменти щодо виправлення тих норм, які існують з дотримання рішення КСУ. Це потрібно, аби не створити нові законодавчі проблеми.
"Тим паче неможливо ігнорувати рішення Конституційного Суду, тому що фактично руйнується принцип державності", – підсумувала вона.
Скандальне рішення Конституційного Суду: що відомо
- 27 жовтня року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК.
- Таке рішення обурило українців, 30 жовтня вони вийшли на масовий протест у центрі Києва.
- Також стурбована таким вироком і світова спільнота. У ЄС вже заявили, що це може призвести до втрати безвізового режиму.
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