Законопроєктів щодо КСУ немає на порядку денному, – Арахамія
Законопроєкти щодо Конституційного Суду можуть з'явитися на порядку денному Верховної Ради з 15 грудня. Водночас робоча група повинна до 1 грудня представники 3 напрацьовані проєкти.
Що сказав Арахамія
Розгляд проєктів на пленарному тижні з 30 листопада не передбачений у плані. Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Я думаю, що наступного пленарного тижня (відбудеться розгляд проєктів – 24 канала). На цьому пленарному тижні цього немає на порядку денному,
– наголосив політик.
Зауважимо, робоча група для врегулювання конституційної кризи працює над 3 законопроєктами. Вони стосуються:
- відновлення відповідальності за брехню в е-деклараціях;
- відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції щодо перевірки декларацій чиновників;
- удосконалення діяльності КСУ.
Керівник робочої групи Денис Монастирський заявив, що напрацювання будуть готові до 1 грудня.
Скандал довкола КСУ: головне
- Конституційний Суд на закритому засіданні 27 жовтня визнав статтю про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування неконституційною.
- Так, суд фактично дозволив чиновникам брехати про їхні доходи.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про перезавантаження складу КСУ.
- Частина українських політиків підтримала главу держави, інші ж виступили проти такого проєкту.
- 18 листопада у Верховній Раді створили робочу групу для врегулювання ситуації з КСУ. До неї увійшли представники всіх фракцій.
- Згодом Зеленський вніс ще один законопроєкт – про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.
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