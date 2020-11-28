Законопроєкти щодо Конституційного Суду можуть з'явитися на порядку денному Верховної Ради з 15 грудня. Водночас робоча група повинна до 1 грудня представники 3 напрацьовані проєкти.

Що сказав Арахамія

Розгляд проєктів на пленарному тижні з 30 листопада не передбачений у плані. Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Я думаю, що наступного пленарного тижня (відбудеться розгляд проєктів – 24 канала). На цьому пленарному тижні цього немає на порядку денному,

– наголосив політик.

Зауважимо, робоча група для врегулювання конституційної кризи працює над 3 законопроєктами. Вони стосуються:

відновлення відповідальності за брехню в е-деклараціях;

відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції щодо перевірки декларацій чиновників;

удосконалення діяльності КСУ.

Керівник робочої групи Денис Монастирський заявив, що напрацювання будуть готові до 1 грудня.

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