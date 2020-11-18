Чи закриє Україна кордони для іноземців: пояснення Кулеби
Україна наразі не закриватиме кордони для іноземців. Однак за певних умов в уряді розглядатимуть таку можливість.
Питання щодо заборони в'їзду для іноземців навіть не обговорювали. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі 1+1.
До теми Кулеба відповів, у якому випадку можуть закрити кордони України
Наразі розмов в уряді про закриття кордонів немає,
– наголосив Кулеба.
За яких умов можуть закрити кордони
Проте, за словами міністра, якщо в Україні запровадять повний локдаун, це питання постане. Крім цього, раніше дипломат зауважував, що світ не має можливості реагувати на пандемію так, як це було навесні 2020 року.
До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що локдаун не будуть запроваджувати, поки є альтернатива.
Закриття кордонів раніше
- Україна закривала кордони для іноземців у вересні.
- До такого кроку вдались, щоб не допустити поширення коронавірусу через скупчення хасидів в Умані.
- Євреї хотіли їхати в Україну для святкування юдейського Нового року.
Поділитися новиною