Влада розглядає запровадження локдауну в Україні через ситуацію з COVID-19. Чи зупинятимуть міжміський та міжнародний транспорт, якщо карантинні обмеження таки посилять – читайте далі.

Наразі уряд не має наміру цього робити. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише 24 канал.

До теми Коли буде локдаун в Україні: ймовірні дати і прогнози

Посилаючись на висновки експертів, він запевнив, що у випадку ймовірного локдауну про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту не йдеться.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час локдауну можливі обмеження в роботі громадського транспорту, однак повну його зупинку не обговорюють.

Ймовірний локдаун в Україні: що відомо