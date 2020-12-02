Ймовірний локдаун: чи закриють міжміське та міжнародне сполучення
Влада розглядає запровадження локдауну в Україні через ситуацію з COVID-19. Чи зупинятимуть міжміський та міжнародний транспорт, якщо карантинні обмеження таки посилять – читайте далі.
Наразі уряд не має наміру цього робити. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише 24 канал.
До теми Коли буде локдаун в Україні: ймовірні дати і прогнози
Посилаючись на висновки експертів, він запевнив, що у випадку ймовірного локдауну про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту не йдеться.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час локдауну можливі обмеження в роботі громадського транспорту, однак повну його зупинку не обговорюють.
Ймовірний локдаун в Україні: що відомо
- Вчені прогнозують понад 20 тисяч випадків COVID-19 в Україні до середини грудня. Відповідний прогноз дали науковці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
- Локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, коли саме його вводити – в грудні чи в січні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україні необхідний 3-тижневий локдаун, аби збалансувати зростання захворюваності до лютого.
- "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що в Україні можуть ввести "інтелектуальний локдаун". Що це – читайте за посиланням.
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