Поліцейські Куп'янська 11 листопада повідомили про підозру 44-річному місцевому мешканцю. За даними слідства, він відкрив вогонь на ураження по машині, в якій їхала постраждала. Чи затримали зловмисника, невідомо.

Про оголошення підозри та розкриття справи про замах на вбивство повідомили у поліції Харківської області. Копи стверджують, що злочин стався ще 7 листопада.

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Внаслідок інциденту жінка отримала поранення із відкритим переламом гомілки.

Що відомо про стрілянину в Куп'янську

Про злочин правоохоронці дізналися від фельдшера швидкої, до якого звернулася постраждала. Копи внесли повідомлення про інцидент у ЄРДР та з'ясували, що злочин стався на території мисливських угідь.

Коли підозрюваний разом зі знайомими їхав на Toyota, він побачив автомобіль "ВАЗ". Нібито прийнявши водія іншої автівки за браконьєрів, зловмисник почав стріляти на ураження з карабіна "Сайга". Крім цього, водій позашляховика врізався у легковик, аби примусити його зупинитися.



Куля влучила в задні двері машини / Фото пресслужби поліції Харківщини

Ані слова про затримання

У поліції стверджують, що зібрали неспростовні докази причетності підозрюваного до злочину. Йому навіть оголосили про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство. При цьому правоохоронці в офіційних даних нічого не кажуть про затримання ймовірного злочинця.

Відомий кримінальник

За даними багатьох ЗМІ та телеграм-каналу ХХ, головним фігурантом кримінальної справи є Олександр Приходько на прізвисько "Модний". Він нібито є кримінальним авторитетом та має зв'язки у СБУ.



Автівка підозрюваного / Фото пресслужби поліції Харківщини

Дивіться відео поліції про замах на вбивство жінки в Куп'янську: