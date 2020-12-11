Пам'ятаєте уряд Гончарука? Той, який наймолодший за всю історію України з наймолодшим очільником на додачу. Фотогенічний, технократичний і завзятий до змін. На свіжу кров покладали аж надто великі надії. Втім створений монобільшістю Кабінет Міністрів ледь не побив ще один рекорд. Адже протримався майже найменший термін серед усіх 20 складів уряду – пів року.

Тоді все сплелося до купи: і неефективність виконавців, і те, що Гончарук перейшов дорогу корупціонерам. Але добила Зеленського критика, яка лунала від прем'єр-міністра. Тож під тиском Офісу Гончарук сам подав у відставку. Що ж тоді говорити про теперішній уряд, який навіть немає річного імунітету. Фактично його звільнити навіть ще легше. Про це – у відеоблозі "Політична кухня" на 24 каналі.

До теми Я зрозумію, коли цей час прийде, – Шмигаль про відставку

З самого початку уряд Дениса Шмигаля називали слабким і нашвидкоруч створеним. А головне – тимчасовим. Але що може бути більш вічним, ніж тимчасове? Живучи на пороховій бочці, Шмигаль і Ко вже пересидів попередників.

Уряд Шмигаля за 9 місяців не може похвалитись здобутками

Час від часу похитуючись, високопосадовці тримаються у кріслах 9 місяців. Ще 3 місяці – і можна надсилати кульки на святкування першої річниці. Але чи повним складом уряду зможуть підняти келих ігристого на такому святі? Ба більше, чи до такого свята дійде?

Потрібно віддати належне, що Денису Шмигалю вистачило мудрості не потрапити в скандали і не проявляти характер перед президентом. Але от серед здобутків – похвалитися нічим. Адже як ніколи Україна в скруті.

Звісно, провину за це покладають на пандемію. Але навіть у "Слузі народу" шепочуться, що країну до ручки довів уряд. А ще додав роздратування на Банковій слабкий бюджет, який підготував Кабмін. І з кінця серпня в Офісі Президента почали замислюватися над зміною уряду. Тож це тільки питання часу. Але не все так просто.

Звільнити уряд нескладно. А от призначити – це ще те завдання з зірочкою. Де взяти голоси за таке кадрове рішення? Адже навіть "Слуга народу" не хоче голосувати за президентські законопроєкти.

Можна піти традиційною стежкою і заручитися підтримкою інших фракцій та груп. Але тоді потрібно буде віддавати борги – посадами або підтримкою скандальних законопроєктів. Є й інша проблема. Де взяти самогубців, які захочуть собі псувати кар'єру і піти в уряд, коли країна йде в круте піке?



Засідання уряду з прем'єром Денисом Шмигалем / Фото пресслужби Кабміну

Можна знайти досвічених антикризових менеджерів. Лунають прізвища Гройсмана і Авакова. Але це означатиме, що Офіс Президента не контролюватиме уряд. Тож на Банковій навряд чи захочуть взяти незалежну людину, яка не бігатиме до них на поклони.

В уряді можуть зробити кадрові перестановки, щоб градус напруги впав

Є варіант легший. Звільнити декілька міністрів, щоб градус напруги впав. Як не дивно, проштовхує таку ідею Денис Шмигаль. Той самий, який з традиційною для прем'єр-міністрів риторикою запевняв, що не тримається за посаду і готовий піти в будь-який момент. Хоч насправді, кажуть в кулуарах, шукає, кого можна принести в жертву, щоб врятувати власну шкуру.

Відставка міністра охорони здоров'я Степанова

То хто ж буде тим цапом-відбувайлом? Як вам варіант позбутися Степанова? Цілком реальний, скажу вам. Але не все так просто.

Ви ж пам'ятаєте, хто такий Степанов? Людина, яка проявила вірність Зеленському під час президентських виборів. Саме Степанов на посаді голови ОДА забезпечив йому перемогу в Одеській області. Тоді Порошенко так розізлився, що звільнив його. Втім, кажуть, чинному президенту теж почав вриватися терпець через проблеми в медичній сфері.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов / Фото пресслужби МОЗ

Ще декілька тижнів тому, подейкують, в Офісі Президента погодили звільнення міністра охорони здоров'я. Втім раптом вирішили поки що не гарячкувати і дочекатися слушного моменту. По-перше, в міністра велика підтримка серед депутатів, медичних груп і відомих медиків, які погрожують влаштовувати мітинги, якщо полетить голова Степанова.

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Водночас йому навіть наступника знайшли – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, за сумісництвом друга заступника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Тоді помізкували, що не варто призначати нову людину перед локдауном:

по-перше, не встигне адаптуватися;

по-друге, можна потримати Степанова деякий час, а тоді звалити на нього всі промахи карантину. І гучно звільнити.

Цікаво, що Ляшка готові підтримати прихильники реформи Супрун. А антисупруністи, навпаки, жорстко критикують. Але це лише підтвердження, що Ляшко – не найгірший вибір.

Заміна міністру інфраструктури Криклію

Є ще один міністр, якому теж знайшли заміну. Владислав Криклій один з небагатьох, хто з уряду Гончарука потрапив у чинний уряд. У нього конфлікти з бізнесменами, які залучені в інфраструктурні проєкти. А ще з Аваковим, хоч спочатку були підозри, що Криклій – людина вічного міністра внутрішніх справ, адже працював з ним до посади міністра.

А наступником Криклія може стати голова Укравтодору Олександр Кубраков, який раніше був депутатом і потрапив до списку "Слуги народу" за рекомендацією колишнього прем'єра Гончарука.



Владислав Криклій, Олександр Кубраков / Колаж 24 каналу

Зміна міністрів фінансів, економіки, аграрної політики та віцепрем'єра

Ще одна кандидатура на вихід – міністр фінансів Сергій Марченко. Але він залишиться на посаді, поки не ухвалять бюджет. А ще його лобіює МВФ. Адже кредитори не встигають запам'ятовувати обличчя, які з ними ведуть перемовини. Надто швидко змінюються представники України – міністри фінансів та й голови НБУ.

А ще є ті, кого майже ніхто не бачить і нічого про них не чує. Це стосується віцепрем'єр-міністра Олега Уруського. Він не знайшов спільну мову з урядом. Не знають депутати і керівники парламентських комітетів, як виглядає міністр економіки Ігор Петрашко, який фактично їх ігнорує.

А на додачу призначення нового міністра аграрної політики і промисловості може створити неофіційну коаліцію. Представнику "Батьківщини" Вадиму Івченку хочуть віддати портфель відновленого міністерства.

Тобто земельними питаннями займатиметься людина Юлії Тимошенко, яка, що цікаво, виступає проти земельної реформи.

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І таке призначення Вадима Івченка може означати, що "Слуга народу" підшукала собі союзників, які в потрібний момент підставлятимуть плече і голосуватимуть тоді, коли пручатимуться депутати всередині монобільшості.