Новим очільником Міненерго невдовзі може стати голова "Енергоринку" Юрій Гнатюк. Натомість тимчасовий виконувач обов'язків міністра Юрій Бойко може повернутись на посаду заступника міністра.

Бойко обіймає посаду з 20 листопада – відтоді, коли ексміністра Ольгу Буславець звільнили. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про Бойка та як він пов'язаний із Гнатюком

Бойко з 2014 року по травень 2020 року був заступником Гнатюка в "Енергоринку". До слова, поки ринок не перевели на так звану ліберальну модель, підприємство виконувало функцію "касира". Тобто закупляло всю вироблену в Україні електроенергію і продавало її постачальникам.

На посаду заступника міністра Бойко потрапив у травні, коли відомство очолювала Буславець.

Він (Бойко – 24 канал) не є якимось революціонером або бунтарем. Класичний бюрократ-енергетик, але попри на великий стаж, він досить рівновіддалений від великих фінансово-промислових груп,

– зауважує джерело видання.

Співрозмовник додав, що Бойко має найближчим часом повернутись на посаду заступника. Нібито він "просто тримає для когось місце". Крім того, у Бойка були серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він начебто планував йти з міністерства.

Гнатюк може очолити Міненерго

За інформацією ЗМІ, невдовзі новим міністром може стати Гнатюк. Щоправда, призначити його планують "за схемою" Буславець: спочатку він стане першим заступником, а тоді виконувачем обов'язків міністра. Все тому, що Гнатюк не має шансів набрати необхідний мінімум голосів у Верховній Раді.

Співрозмовники видання виділили у Гнатюка 2 особливості: він розбирається тільки в економічному блоці енергетики та дотримується субординації.

Крім цього, у виданні зазначили, що при Гнатюку, ймовірно, "у фаворі" буде Пінчук. У задоволенні потреб олігарха нібито зацікавлений Офіс Президента, адже Пінчук може виконувати роль комунікатора між Києвом і Вашингтоном.

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