Леонід Кравчук назвав критерії до кандидатів на посаду свого першого заступника в ТКГ. Людина, що замінить Вітольда Фокіна у складі української делегації має бути глибоко занурена в ситуацію.

Про це Кравчук розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

Раніше Ми не звинувачували його ні в чому, – Кравчук про звільнення скандального Фокіна з ТКГ

На що Кравчук звертатиме увагу при виборі кандидата:

На політичну позицію;

На професіоналізм;

Людина має бути глибоко занурена у ситуацію;

Кандидат не повинен імпровізувати.

Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками,

– сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ додав, що зараз в країні все сприймається дуже гостро.

"Смерть – це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", – додав Кравчук.

Зверніть увагу! Раніше і Кравчук, і глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнили, що поки не шукають заміну звільненому Вітольду Фокіну.

Чому Фокіна взагалі звільнили: