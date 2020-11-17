Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не вводитиме повний локдаун, поки є альтернатива – карантин вихідного дня. Втім, запевняє: якщо він виявиться неефективним або ж його не будуть дотримуватися, карантинні заходи посилять.

Рішення про повний локдаун не буде розглядатися до тих пір, поки в нас є альтернатива. Про це заявив Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді, повідомляє 24 канал.

Цікаво У НАН України та МОЗ кардинально відрізняються прогнози щодо COVID-19 в країні: подробиці

Та над цією альтернативою потрібно працювати – працювати всім разом і досягти бодай плато зі зростання епідемії. Я не збираюся прикрашати ситуацію – взимку нас чекають складні часи,

– заявив очільник українського уряду.

Він підкреслив, що Кабінет Міністрів буде запроваджувати більшість заходів, які прописані в планах дій і сценаріях розвитку щодо економічного відновлення й боротьби з пандемією коронавірусу.

"Основне завдання карантину вихідного дня – зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих. Тобто, зафіксували її на цифрах не більше як 12 – 15 тисяч нових випадків у день", – розповів Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, перші результати уряд планує побачити в найближчі 2 тижні, але за умови дотримання абсолютно всіх правил. Та якщо цього не станеться, уряд почне підготовку до більш жорстких карантинних обмежень.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу