Виконувати обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" буде Олег Струк. Раніше він обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Обов'язки гендиректора "Бориспіль" Струк виконуватиме тимчасово. Про це повідомляє пресслужба аеропорту. Раніше Павло Рябікін став головою митниці: що про нього відомо Струка призначили гендиректором оскільки Павло Рябікін, який раніше обіймав цю посаду, став головою Державної митної служби України. Василь Струк: що про нього відомо Згідно з інформацією у декларації, у Струка є дружина та син.

У нового гендиректора "Борисполя" є 3 квартири у Києві, 2 дачних будинки та 3 земельні ділянки на Київщині.

Крім того, Струк задекларував 6 дорогих автомобілів. Зверніть увагу! Посаду генерального директора "Борисполя" Рябікін очолював з 23 березня 2017 року. Що було напередодні 28 жовтня Кабінет Міністрів п огодив пропозицію Мінфіну про визнання переможцем конкурсу на посаду голови митниці Рябікіна.

Впродовж 3 тижнів він проходив спеціальну перевірку.

Остаточне рішення про призначення Рябікіна уряд ухвалив 18 листопада.