Замість Рябікіна аеропорт "Бориспіль" тимчасово очолить Олег Струк
Виконувати обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" буде Олег Струк. Раніше він обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.
Обов'язки гендиректора "Бориспіль" Струк виконуватиме тимчасово. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Раніше Павло Рябікін став головою митниці: що про нього відомо
Струка призначили гендиректором оскільки Павло Рябікін, який раніше обіймав цю посаду, став головою Державної митної служби України.
Василь Струк: що про нього відомо
- Згідно з інформацією у декларації, у Струка є дружина та син.
- У нового гендиректора "Борисполя" є 3 квартири у Києві, 2 дачних будинки та 3 земельні ділянки на Київщині.
- Крім того, Струк задекларував 6 дорогих автомобілів.
Що було напередодні
- 28 жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінфіну про визнання переможцем конкурсу на посаду голови митниці Рябікіна.
- Впродовж 3 тижнів він проходив спеціальну перевірку.
- Остаточне рішення про призначення Рябікіна уряд ухвалив 18 листопада.
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