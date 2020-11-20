Замість депутата від "Слуги народу" Володимира Іванова 6 разів проголосувала невідома жінка. Однак ніхто на це не звернув увагу.

Як відбувалось голосування

Засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбувалось в онлайн-режимі на платформі Zoom. Про це повідомляє ЧЕСНО.

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На початку засідання глава комітету Андрій Клочко зробив перекличку та недорахувався кількох нардепів. Іванов теж не відгукнувся, однак згодом він з'явився. Щоправда, лише на кілька хвилин.

Під час голосування на тлі порожньої кімнати у віконці Іванова слово "за" вигукував жіночий голос. Клочко, схоже, підміни не помітив. Потім голосували ще 5 разів. У всіх процедурах замість Іванова взяла участь невідома. Щоправда, жінка жодного разу не з'явилась у кадрі.

За що голосували на засіданні

За президентський законопроєкт про референдум;

Про схвалення рекомендацій комітетських слухань

Про схвалення рекомендацій круглого столу;

За клопотанням комітету про відзначення нагородами та відзнаками Ради і Кабміну з нагоди Дня місцевого самоврядування;

За розклад засідань комітету на листопад та грудень.

Чи загрожує Іванову покарання

Голосування сторонньої людини замість нардепа на засіданні комітету є порушенням закону про комітети. Однак ніякого покарання за такий вчинок нардеп не отримає.

Таке ж кнопкодавство в сесійній залі парламенту – порушення Конституції. Воно передбачає кримінальну відповідальність.

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Дивіться відео засідання комітету та "кнопкодавства":