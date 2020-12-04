Україна запізнилася із введенням повного локдауну для боротьби із COVID-19.

Таку думку в ефірі програми "Право на владу" висловив народний депутат України, голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Пожежу гасять, коли вона лише розпочинається. А коли нам кажуть "нехай ще погорить", то зрозуміло, що пожежу потім буде ще важче зупиняти. Навіть якщо зараз закрити країну на локдаун, ми не подолаємо епідемію. Який буде ефект? Це буде смерть бізнесу, смерть ФОПів, смерть рестораторів. Обіцяних грошей на їхню підтримку не буде. Ці гроші передбачені у "ковідному фонді", а там їх немає. З цього фонду вже 3 тижні не проплачується жодна платіжка, окрім зарплат лікарів. Гроші є лише на папері, а фізично їх вже немає,

– заявив Палиця.

Палиця вважає, що локдаун мав би сенс, якби допоміг збільшити кількість місць у лікарнях та закупити обладнання та медикаменти, а цього не відбудеться.

"Локдаун не дасть збільшення кількості ліжок у лікарнях, не дасть збільшення місць у реанімаціях. 3 тижні тому уряд вирішив виділити регіонам 1,5 мільярди гривень на збільшення кількості ліжко-місць. Лікарні законтрактувалися, там вже знають, що робити, де взяти обладнання. А субвенція й досі не надійшла. Грошей немає! Тому нам зараз потрібно не вбивати бізнес, а слідкувати за тим, щоб люди дотримувалися маскового режиму, щоб зберігали соціальну дистанцію. І нехай всі працюють", – підкреслив народний депутат.

Ігор Палиця також зазначив, що проти запровадження в Україні жорсткого локдауну свідчить і досвід європейських країн.

Подивіться на ту ж Італію. Чи допомогла їм, наприклад, комендантська година покращити статистику? Ні! Але що зробила Європа: вони запровадили жорсткий локдаун восени. А тепер його послаблюють. Бо в Європі знають, що кінець грудня та початок січня – це найбільш сприятливий період для бізнесу. І вони тепер відкриваються! З 1 грудня – Франція, з 24 грудня – Австрія. У Європі роблять усе, щоб дати можливість заробити людям. А ми говоримо про те, щоб закрити бізнес,

– наголосив він.

Депутат переконаний, що, якщо вже запроваджувати локдаун, то це слід робити вибірково, з урахуванням специфіки регіонів.

"На Волині, наприклад, вже 2 тиждень зменшується кількість госпіталізацій важких хворих. Не знаю, чому так. Можливо, тому що Західна Україна раніше почала хворіти, і там вже перейшли певний рубікон. Тому потрібно дивитися окремо на кожний регіон. Якщо в Одесі чи у Києві немає ліжко-місць, там потрібен локдаун. А там, де кількість вільних ліжок збільшується, локдаун не потрібен. Тут необхідно застосовувати вибірковий підхід", – зазначив Ігор Палиця.