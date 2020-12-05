У замку "Сент-Міклош" на Закарпатті – резиденція Святого Миколая: чарівні фото
На Закарпатті з 14 по 18 грудня працюватиме резиденція Святого Миколая. Розташована вона у замку "Сент-Міклош" у селищі Чинадійово, що неподалік Мукачева.
Потрапити до замку-музею відвідувачі зможуть безкоштовно. Про це повідомляє видання Uzhgorod.net.ua.
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А там на них чекатиме справжня зимова казка.
Однак потрапити до самої резиденції цьогоріч, на жаль, не вдасться. Побачити й поспілкуватися зі святим Миколаєм можна буле тільки через вікно. До таких обмежень вдадуться через карантин.
Відвідувачам радять взяти зі собою листа до Миколая та малюнок для нього. Адже, зазирнувши у віконечко, можна буде побачити, як чудотворець читає вашого листа і відповідає на нього.
Працюватиме резиденція святого Миколая 14 – 18 грудня, з 15:00.
Усі охочі зможуть також залишити "чайові" на розвиток замку.
Резиденція Святого Миколая у замку Сент-Міклош на Закарпатті: Фото Uzhgorod.net.ua
Що відомо про замок "Сент-Міклош"?Інша назва – Чинадіївський замок. Розташований в однойменному селищі на Закарпатті. Від 2001 року перебуває в концесії у закарпатського художника Йосипа Бартоша.
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