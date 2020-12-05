На Закарпатті з 14 по 18 грудня працюватиме резиденція Святого Миколая. Розташована вона у замку "Сент-Міклош" у селищі Чинадійово, що неподалік Мукачева.

Потрапити до замку-музею відвідувачі зможуть безкоштовно. Про це повідомляє видання Uzhgorod.net.ua.

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А там на них чекатиме справжня зимова казка.

Однак потрапити до самої резиденції цьогоріч, на жаль, не вдасться. Побачити й поспілкуватися зі святим Миколаєм можна буле тільки через вікно. До таких обмежень вдадуться через карантин.

Відвідувачам радять взяти зі собою листа до Миколая та малюнок для нього. Адже, зазирнувши у віконечко, можна буде побачити, як чудотворець читає вашого листа і відповідає на нього.

Працюватиме резиденція святого Миколая 14 – 18 грудня, з 15:00.

Усі охочі зможуть також залишити "чайові" на розвиток замку.

Резиденція Святого Миколая у замку Сент-Міклош на Закарпатті: Фото Uzhgorod.net.ua

Що відомо про замок "Сент-Міклош"? Інша назва – Чинадіївський замок. Розташований в однойменному селищі на Закарпатті. Від 2001 року перебуває в концесії у закарпатського художника Йосипа Бартоша.

Зверніть увагу! Біля головної будівлі на Банковій з 19 грудня працюватиме святкова резиденція святого Миколая. Її організують на додаток до катка та каруселі для розваг мешканців Києва на новорічні свята.