Російський президент Володимир Путін заявив, буцімто слідство вже встановило замовників убивства опозиціонера Бориса Нємцова. Він активно виступав проти російської агресії в Україні й був одним з найбільших особистих ворогів Путіна.

Про буцімто знайдених замовників злочину Володимир Путін заявив під час "Засідання Ради з розвитку громадянського суспільства й правам людини", повідомляє сайт президента Росії.

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Мову про Бориса Нємцова Володимир Путін завів особисто. Журналіст Микола Сванідзе запитував про отруєння іншого опозиціонера Олексія Навального. Він питав, чи не можна відкрити кримінальну справу, якщо "мужик ледь не помер".

На що Путін відповів, що не можна, бо ж "не будуть розслідувати кожну справу, де якийсь мужик ледь не помер". Натомість він похвалився розслідуванням тих нападів, внаслідок яких опозиціонери таки померли. Спершу назвав Галину Старовойтову.

Вбивство Нємцова. Нещодавно я з колегами ще це обговорював, треба допрацьовувати, мабуть, але в цілому все зрозуміло. Виконавці знайдені та й замовники,

– заявив Володимир Путін.

Тоді Микола Сванідзе уточнив щодо організаторів убивства, на що лідер Кремля знову перестрибнув на іншу тему – цього разу повернувся до отруєння Олексія Навального.

Коротко про Бориса Нємцова та його вбивство: